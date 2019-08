"Simon Boccanegra": 3satFestspielsommer mit Valery Gergiev von den Salzburger Festspielen 2019

3sat

Samstag, 31. August 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Düstere Stimmung, politische Machtkämpfe, familiäre Dramen, das ist die Oper "Simon Boccanegra" von Giuseppe Verdi - ein fatalistisches Geschichtsdrama von großer Aktualität. 3sat zeigt am Samstag, 31. August 2019, um 20.15 Uhr mit "Simon Boccanegra" die Neuinszenierung von Andreas Kriegenburg. Unter der Leitung des russischen Stardirigenten Valery Gergiev singen und spielen Luca Salsi und die Wiener Philharmoniker bei den Salzburger Festspielen 2019.

Schmerz, Schwermut und Verlust bestimmen die Handlung von Giuseppe Verdis "Simon Boccanegra". Männer machen Geschichte, Frauen sind die Opfer. In der Titelrolle des Simon Boccanegra, des Herrschers von Genua, ist der italienische Bariton Luca Salsi zu sehen. Das Gefühl des Verlustes fasst Boccanegras Gegenspieler Fiesco (René Pape) am Ende dieses Theaters in Worte: "Jede irdische Freude ist trügerischer Zauber." Verdi selbst schrieb über seine Oper: "Das Stück ist düster, weil es düster sein muss, aber es ist fesselnd."

Bei der Uraufführung in Venedig erlebte das Werk 1857 ein Fiasko. Nach einer umfassenden Überarbeitung erfolgte eine Wiederaufführung am 24. März 1881 im Teatro alla Scala in Mailand, die großen Beifall fand. Die Oper wird heute meist in dieser überarbeiteten zweiten Fassung aufgeführt.

3sat setzt den diesjährigen 3satFestspielsommer am Samstag, 7. September 2019, um 20.15 Uhr mit dem "Galakonzert der Wiener Philharmoniker in der Mailänder Scala" fort. Zu sehen sind die Pianistin Yuja Wang, die Sopranistin Sonya Yoncheva sowie die Tenöre Jonas Kaufmann und Juan Diego Flórez. Die musikalische Leitung teilen sich Gustavo Dudamel und Plácido Domingo.

