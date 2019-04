3sat

"Bauhausfrauen" und "Die Bauhaus-Revolution"

3sat-Dokus zum 100. Geburtstag der Architektur-, Kunst- und Designschule

Samstag, 13. April 2019, 19.20 Uhr und ab 20.15 Uhr, Erstausstrahlungen

Lange waren sie unterschätzt und wenig beachtet. Doch die Frauen am Bauhaus haben maßgeblich zur internationalen Erfolgsgeschichte der Avantgardebewegung beigetragen. Filmemacherin Nico Weber nimmt den 100. Geburtstag der gefeierten Architektur-, Kunst- und Designschule zum Anlass, die Rolle der Frauen am Bauhaus zu hinterfragen. Ihre Dokumentation "Bauhausfrauen. Die vergessenen Pionierinnen einer Kunstbewegung" ist am Samstag, 13. April 2019, 19.20 Uhr, in Erstausstrahlung in 3sat zu sehen. Am selben Abend steht ab 20.15 Uhr ebenfalls als Erstausstrahlung der Zweiteiler "Die Bauhaus-Revolution" von Claudius Gehr auf dem 3sat-Programm, der die Geschichte des Bauhauses von 1919 bis in die Gegenwart nachzeichnet.

Beflügelt durch das frisch erworbene Frauenwahlrecht hatten sich anfangs viele junge Frauen um die Aufnahme am Bauhaus beworben. So viele, dass Direktor Walter Gropius befürchtete, die Assoziation mit weiblichem Kunsthandwerk schade dem Renommee. So blieben prestigeträchtige Bereiche wie die Architektur männlichen Studenten und Lehrkräften vorbehalten.

In ihrer Dokumentation würdigt Nico Weber das Schaffen der Frauen am Bauhaus und zeigt die Entwicklung von der Vision, modernen Lebensraum mitgestalten zu dürfen, zur ernüchternden Erkenntnis, trotz aller Bemühungen auf vermeintlich weibliche Bereiche wie die Webereiklasse beschränkt zu werden. Der Film nimmt Biografien von Bauhausfrauen unter die Lupe und schlägt in Gesprächen mit Fachleuten und Kulturschaffenden den Bogen zu aktuellen Debatten über berufliche Gleichberechtigung, Feminismus und Sexismus. Zu Wort kommen unter anderen die Kultur- und Designhistorikerin Anja Baumhoff, der Schauspieler Joost Siedhoff, Sohn der Bauhaus-Schülerin Alma Buscher, die Schriftstellerin Theresia Enzensberger, die sich literarisch mit dem Thema beschäftigt, sowie die in Paris lehrende Architekturprofessorin Jana Revedin.

Am selben Abend ab 20.15 Uhr zeichnet die zweiteilige Dokumentation "Die Bauhaus-Revolution" von Claudius Gehr die Geschichte des Bauhauses von 1919 bis in die Gegenwart nach. Die Bauhaus-Idee, eine geradlinige und damit universelle, industrielle Ästhetik zu entwickeln, die Architektur, Design, Handwerk und Kunst vereint, war absolut neu. Das Bauhaus wurde schnell zum Brennpunkt modernen Denkens und der Avantgarde. Dazu gehörten auch gesellschaftspolitisch neue Ansätze. Die Architektur sollte eine Volksarchitektur sein, das Design erschwinglich für jedermann. Diese Vision verkehrte sich schon bald in ihr Gegenteil: Heute sind die Möbel und Designerobjekte des Bauhauses kostspielige Ikonen der klassischen Moderne.

Teil 1 der Dokumentation, um 20.15 Uhr, schildert die Entwicklung des historischen Bauhauses an den drei Standorten Weimar, Dessau und Berlin (1919 bis 1933) und porträtiert führende Köpfe der Bewegung wie die Direktoren des Bauhauses Walter Gropius, Mies van der Rohe und Hannes Meyer. Um 21.00 Uhr erzählt Teil 2 (1933 bis 2019), wie es mit prominenten Bauhäuslern sowie den Bauhaus-Ideen nach 1933 weiterging und wie das Bauhaus weltweit zum Synonym für gelungene Architektur und Design avancierte. Zu Wort kommen unter anderen Wolfgang Holler, Generaldirektor Museen Klassik Stiftung Weimar, Annemarie Jaeggi, Direktorin Bauhaus-Archiv Berlin, Martin Mäntele, Leiter HfG-Archiv Ulm, und Martino Stierli, Chefkurator Architektur und Design am MoMA, New York.

