NABU zur Klimakonferenz: Bisherige Maßnahmen reichen nicht aus - Jetzt Weichen stellen für ambitionierten Klimaschutz

Krüger: Schlupflöcher für Emissionen im Pariser Klimaabkommen schließen

Am kommenden Montag, den 2. Dezember, beginnt unter chilenischem Vorsitz die 25. Weltklimakonferenz in Madrid. NABU und NAJU werden die Verhandlungen bis zum 13. Dezember vor Ort begleiten. Wichtigstes Ziel der Konferenz wird sein, das Regelwerk für die Handelsmechanismen des Pariser Klimaabkommens auszuarbeiten.

"Wir wissen schon seit Paris, dass die bisherigen Klimaschutzmaßnamen nicht ausreichen, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Im Jahr 2020, wenn das Pariser Klimaschutzabkommen in Kraft tritt, müssen alle Staaten dringend ihre Klimaschutzambitionen steigern - und dafür bei der COP 25 die Weichen stellen", so NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger.

Die Handelsmechanismen im Kyoto-Protokoll hätten gezeigt, dass man viel falsch machen könne, so der NABU. "Es wurden viele Treibhausgaszertifikate gehandelt, die keinen Nutzen für den Klimaschutz hatten. Das muss im Paris Agreement besser werden. Die Regeln dazu müssen undurchlässig, die Bilanzierung so ausgestaltet sein, dass Schlupflöcher für Emissionen geschlossen sind", so Krüger.

Um den Druck auf die deutsche Delegation zu erhöhen, ruft der NABU kurz vor dem Auftakt der Klimakonferenz gemeinsam mit Fridays for Future und vielen Umwelt- und Sozialverbänden zum globalen Klimastreik am 29.11. in vielen Deutschen Städten auf. "Die Bundesregierung hat den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Die Klimakrise lässt sich nicht mit einer höheren Pendlerpauschale und einem CO2-Preis von zehn Euro pro Tonne aufhalten. Es müssen möglichst viele Menschen dieser Regierung klar machen, wie wichtig es ist, das Klimapaket nachzubessern", sagte Sebastian Scholz, NABU-Klimaexperte. "Seine Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Pfund, das Deutschland in der internationalen Klimadiplomatie hatte - die Bundesregierung ist drauf und dran, sie vollends zu verspielen", so Scholz.

Für tagesaktuelle Einschätzungen und Hintergrundinformationen aus Madrid stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung:

Sebastian Scholz, NABU-Leiter Energie- und Klimapolitik (ab 1. Dezember), E-Mail: Sebastian.Scholz@NABU.de, mobil: 0172-4179727 Katharina Ruffer, Referentin für ökosystembasierte Klimakompensation und Validierungssysteme, E-Mail: Katharina.Ruffer@NABU.de, mobil: 0157-88392018

Stella von Sassen, Referentin für ökosystembasierte Klimakompensationsprojekte, E-Mail: Stella.vonSassen@NABU.de

Janine Wohlers, NAJU-Deligierte

Jan Göldner, NAJU-Deligierter

Am 29.11. ruft der NABU zum globalen Klimastreik auf. Weitere Informationen: https://mitmachen.nabu.de/klimastreik

Hintergrundinformationen zur Klimakonferenz: www.nabu.de/COP25

Pressekontakt:

Britta Hennigs, NABU-Pressestelle, E-Mail: Britta.Hennigs@NABU.de,

Tel: 030-284984-1722

