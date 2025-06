news aktuell GmbH

Unternehmenskommunikation 2025: Strategische Einbindung bleibt Wunsch

Hamburg (ots)

Die Mehrheit der Kommunikationsverantwortlichen sieht die Unternehmenskommunikation als sehr wichtig an, wenn es um strategische Entscheidungen geht - doch die tatsächliche Einbindung bleibt oft Wunschdenken. So zeigt der PR-Trendmonitor 2025 der dpa-Tochter news aktuell und PER, dass 94 Prozent der Befragten es für wichtig halten, bei strategischen Entscheidungen im Unternehmen mit am Tisch zu sitzen. Tatsächlich sind aber nur 13 Prozent fester Bestandteil des strategischen Entscheidungsteams. An der Online-Befragung nahmen 192 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Organisationen in Deutschland und der Schweiz teil.

Kommunikationsverantwortliche wünschen sich Platz am Vorstandstisch

Konkret stufen 62 Prozent die Beteiligung der Unternehmenskommunikation an strategischen Entscheidungen als sehr wichtig und weitere 32 Prozent als eher wichtig ein. Lediglich vier Prozent bewerten ihre Rolle als weder wichtig noch unwichtig. Jeweils nur ein Prozent sieht die Einbindung als weniger bzw. gar nicht relevant an.

Tatsächliche Rolle bleibt hinter Erwartungen zurück

In der Realität von Unternehmen und Organisationen sieht es hingegen anders aus. Nur 13 Prozent der Befragten geben an, dass ihre Abteilung fester Bestandteil des strategischen Entscheidungsteams ist und somit tatsächlich strategisch mitgestaltet. 16 Prozent sind immerhin situativ, also punktuell, in strategische Prozesse eingebunden. Ein Drittel (33 Prozent) ist bei strategischen Fragen beratend tätig, während sich weitere 30 Prozent ausschließlich in der Rolle des operativen Sprachrohrs für bereits getroffene Entscheidungen sehen.

Alle Ergebnisse auf einen Blick:

Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass die Unternehmenskommunikation bei strategischen Entscheidungen des Unternehmens mit am 'Vorstandstisch' sitzt?

Sehr wichtig 62%

Eher wichtig 32%

Weder wichtig noch unwichtig 4%

Weniger wichtig 1%

Gar nicht wichtig 1%

Weiß nicht 1%

Welche Rolle spielt die Unternehmenskommunikation tatsächlich bei strategischen Entscheidungen Ihres Unternehmens?

Beratende Funktion (beratende Rolle bei strategischen Entscheidungen) 33%

Operatives Sprachrohr (ausschließlich Verkündungsorgan bereits getroffener Entscheidungen) 30%

Situativ eingebunden (wird punktuell in strategische Entscheidungen eingebunden) 16%

Strategischer Mitgestalter (fester Bestandteil des strategischen Entscheidungsteams) 13%

Keine der genannten 6%

Weiß nicht 1%

Quelle: PR-Trendmonitor von news aktuell und PER. Online-Befragung im Februar 2025 unter 192 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Organisationen in Deutschland und der Schweiz.

Über den PR-Trendmonitor

Der PR-Trendmonitor ist eine Online-Umfrage der dpa-Tochter news aktuell und der Kommunikationsagentur PER. Befragt werden regelmäßig Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen in Deutschland und der Schweiz. Die Umfrageergebnisse geben fundierte Einblicke in Trends, Herausforderungen und Entwicklungen, die sich in der Kommunikationsbranche abzeichnen. Der PR-Trendmonitor liefert PR-Fach- und Führungskräften wertvolle Insights für ihre Arbeit. Die Studien erscheinen seit über 20 Jahren und haben sich als wichtiger Indikator für die PR-Branche etabliert.

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter unterstützt ihre Kunden dabei, einfach und erfolgreich ihr Pressematerial zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

