DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Großzügige Spende für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."

DVAG unterstützt Kinder in Not mit 600.000 Euro

Frankfurt (ots)

Noch nie waren so viele Familien auf Spenden angewiesen wie in diesem Jahr. Um ihnen umfassend zu helfen, baut die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ihr soziales Engagement weiter aus und hat gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein "Menschen brauchen Menschen e. V." (MbM e. V.), der maßgeblich von der DVAG gefördert wird, 600.000 Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." gespendet. Der Betrag kommt vielfältigen Projekten als Soforthilfe sowie der Förderung von Kindern und Jugendlichen zugute.

Schwitzen für den guten Zweck

Zum dritten Mal in Folge nahm ein Team aus engagierten Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern aus ganz Deutschland am RTL-Spendenmarathon teil und erklomm in der "24-Stunden-Challenge" mit Joey Kelly auf dem "Stairmaster" so viele Treppen wie möglich - alles für Kinder in Not. Ebenfalls dabei: die DVAG-Markenbotschafter Fabian Hambüchen, Hannes Ocik und Britta Heidemann. Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der DVAG, ist vom Einsatz begeistert: "Ich bin mehr als stolz auf unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Egal ob live dabei oder durch die zahlreichen Spenden in diesem Jahr - zusammen mit 'Menschen brauchen Menschen' haben wir als Familienunternehmen einmal mehr bewiesen, dass man auf uns als Partner jederzeit zählen kann. Und das auch in wirtschaftlich unruhigen Zeiten." Christopher Sitte, erster Vorsitzender von "MbM e. V.", freut sich anlässlich der Spendenscheckübergabe: "Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben heute alles gegeben. Dank ihnen, der DVAG, der Familie Pohl und den zahlreichen Spenden konnten wir unseren Partner, die 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.', in diesem Jahr erneut umfassend unterstützen."

Für Kinder in Not - im Ausland, aber vor allem auch in Deutschland

Im Mittelpunkt des Engagements standen beim 27. RTL-Spendenmarathon benachteiligte Kinder aus Deutschland. Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity, sagt: "Wir sind der Deutschen Vermögensberatung sehr dankbar, dass sie auch in diesen herausfordernden Zeiten an unserer Seite steht. Mit den gesammelten Spenden werden wir vielfältige Kinderprojekte in Deutschland, aber auch ukrainische Kinder und deren Familien unterstützen." Unter anderem wird die gesammelte Summe aus dem Jahr 2022 auch zwei Vereinen helfen, mit denen "MbM e. V." bereits zusammenarbeitet. So wird zum einen ein Hilfstransport von "Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help e. V." finanziert, der Kleidung für den Winter in die Grenzregion Rumänien/Ukraine bringt. Zum anderen kann "Athletes for Ukraine e. V." (AfU) durch die Förderung den Wiederaufbau einer Kindersportschule in der Ukraine vorantreiben, die im Krieg komplett zerstört wurde. Anlässlich des RTL-Spendenmarathons erhielt die Deutsche Vermögensberatung deswegen sogar zusätzlich prominente Unterstützung auf den Fitnessgeräten: Tobias Angerer, Christina Surer und Marcus Burghardt ergänzten für "AfU" das Team der DVAG und schwitzten ebenfalls für den guten Zweck.

