DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Weltweit unter den 10 besten Intranets 2021

Deutsche Vermögensberatung gewinnt Nielsen Norman Award

Frankfurt

Die innovative Intranetplattform der Deutschen Vermögensberatung, die von über 18.000 hauptberuflichen Vermögensberatern sowie der Unternehmenszentrale genutzt wird, wurde von den Experten der renommierten Nielsen Norman Group mit dem "Intranet Design Award 2021" ausgezeichnet. Mit dem begehrten internationalen Preis werden jährlich die Unternehmen gekürt, die als Vorreiter und Innovatoren im Intranet-Bereich gelten. Damit gehört die DVAG im Jahr 2021 zu den Top-10-Unternehmen weltweit und steht in einer Reihe mit Global-Playern wie Johnson & Johnson, Cathay Pacific und der Weltbank, die ebenfalls zu den diesjährigen Gewinnern zählen.

Herausragende User-Experience

Seit über 20 Jahren analysiert die Nielsen Norman Group mit Sitz in Fremont (Kalifornien) die besten Intranets und legt dabei besonderen Wert auf aktuelle Trends und User-Experience. Bei der Plattform der Deutschen Vermögensberatung, die in Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter workai bereitgestellt wird, haben vor allem die hohe Nutzerfreundlichkeit und die Medienvielfalt überzeugt. Podcasts, Videos, Livestreams und interaktive Elemente bieten diverse Möglichkeiten zur Informations- und Wissensvermittlung. Die News-App für Smartphones und Tablets bündelt alle Informationen an einem Ort und bietet einfachen Zugriff auf Nachrichten, Kontakte und wichtige Benachrichtigungen. Zudem können die Nutzer persönliche thematische Präferenzen festlegen und Push-Benachrichtigungen für neue Meldungen aktivieren. Die DVAG ist ein Beispiel dafür, wie innovative Hilfsmittel und eine erfolgreiche digitale Strategie die Nutzererfahrungen nachhaltig verändern können. "Das Intranet der Deutschen Vermögensberatung bietet an vielen digitalen Kontaktpunkten einen enormen Mehrwert", so das Urteil der Experten Im Abschlussbericht. "Es hilft den Beraterinnen und Beratern des Unternehmens, sich auf einen Kundentermin vorzubereiten, bei wichtigen Neuigkeiten und Produktthemen auf dem Laufenden zu bleiben und durch eine Vielzahl an hilfreichen Anwendungen und Tools bei der täglichen Arbeit entlastet zu werden."

Schnell und aktuell: Alle wichtigen Informationen auf den Punkt

Ebenfalls maßgeblich für die Auszeichnung war die schnelle Umsetzung eines eigenen Corona-Bereichs als Reaktion auf die neuen Herausforderungen in der Pandemie. So wurde die Intranet-Plattform von Beginn an zum kommunikativen Dreh- und Angelpunkt für den Vertrieb und bot tagesaktuell die wichtigsten Informationen aus einer Hand und an einem Ort. "Innovativ denken, vorausschauen und neue Wege gehen - wir ergreifen selbst die Initiative und begegnen auch aktuellen Herausforderungen mit viel Kreativität und Offenheit. Uns liegt sehr viel daran, mit modernen Informations- und Arbeitsmitteln unseren Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern die bestmögliche Unterstützung zu bieten", so Robert Peil, Mitglied des Vorstands der DVAG. "Diese Auszeichnung zeigt, dass wir vor zwei Jahren mit dem neuen Intranet den richtigen Schritt in eine zukunftsweisende Richtung unternommen haben. Auch viele direkte Anregungen aus dem Vertrieb helfen uns weiter, unser Intranet ständig weiterzuentwickeln."

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert - über www.dvag.de oder via Twitter @DVAG

Über die Nielsen Norman Group

Die Nielsen Norman Group ist ein amerikanisches Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich User-Experience. Die Experten für Benutzerfreundlichkeit analysieren und bewerten Webseiten, Intranets und weitere Plattformen und geben Unternehmen wertvollen Input bei der Gestaltung ihrer digitalen Produkte und Dienstleistungen. Mehr Informationen auf www.nngroup.com

Über workai

workai ist eine Digital Employee Experience-Plattform, die als cloudbasierter Service verfügbar ist. Die workai-Plattform wird bereits von einer Vielzahl von innovativen Organisationen weltweit genutzt. Mehr Informationen auf www.workai.com

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG