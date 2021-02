DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Beispiellose Partnerschaft erreicht die nächste Ebene

DVAG begleitet Mick Schumacher auch in der Formel 1

Frankfurt (ots)

Was im Jahr 1996 mit einem Logo auf dem Helm von Formel-1-Ikone Michael Schumacher begann, erreicht nun die nächste Ebene. Bereits seit vielen Jahren begleitet die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) Mick Schumacher bei seiner Rennsportkarriere - auch zu seinem Formel-1-Einstieg 2021 steht die Frankfurter Finanzberatung weiter an Micks Seite. Damit wird die einzigartige Partnerschaft, die vor 25 Jahren zwischen Michael Schumacher und der DVAG startete, in die nächste Generation getragen.

Im Laufe der engen Zusammenarbeit über viele Jahre entwickelte sich eine persönliche Freundschaft zwischen der Familie Schumacher und der DVAG-Gründerfamilie Pohl. Eine Freundschaft, die besonders auf Wertschätzung und Miteinander basiert. Diese Verbundenheit wird unter anderem durch Mick Schumachers DVAG Cap nach außen getragen, die für viele Motorsport-Anhänger längst zur Fan-Grundausstattung gehört. Auch zukünftig wird das Logo der Deutschen Vermögensberatung auf der Kult-Cap vertreten sein. Darüber hinaus ist die Finanzberatung auch erstmalig seitlich auf Micks Fahrerkappe präsent.

Ende März 2021 wird Mick Schumacher in Bahrain sein erstes Formel-1-Rennen bestreiten - den Aufstieg in die Königsklasse des Motorsports hat er sich durch die Meistertitel sowohl in der Formel 2 als auch in der Formel 3 hart erarbeitet und mehr als verdient. Seit Beginn der Formel-Karriere an seiner Seite: die Deutsche Vermögensberatung.

"Die DVAG wird immer mein erster Partner bleiben, und ich bin stolz, diese enge Verbundenheit fortzusetzen", so Mick. "Es berührt mich zu wissen, dass der Name Schumacher mit der DVAG nun seit einem Vierteljahrhundert in enger Freundschaft verbunden ist. Ich bin stolz darauf, dass nun ich es bin, den die DVAG in der Formel 1 unterstützt. Vertrauen und Loyalität sind mir wichtig, und ich schätze die DVAG und die Familie Pohl dafür genauso, wie es auch mein Vater und meine ganze Familie tut. Gemeinsam beginnt nun ein neuer Abschnitt unserer Partnerschaft".

Auch die DVAG freut sich, Mick in der Formel 1 weiter zu begleiten. "Nach mehr als 25 Jahren Partnerschaft mit seinem Vater Michael ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit für uns. Für viele unserer 17.000 Vermögensberater ist er, wie auch sein Vater es war, Partner und Vorbild gleichermaßen. Mit seiner extremen Leistungsbereitschaft, seinem Willen, zu Lernen aber auch seiner Bodenständigkeit verkörpert er Werte, die auch seinen Vater und uns seit mehr als zwei Jahrzehnten verbinden. Wir wünschen Mick bei seinem Start in der Formel 1 Karriere viel Erfolg und freuen uns heute schon darauf, mit ihm gemeinsam Erfolge feiern zu können", so Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert - über www.dvag.de oder via Twitter @DVAG.

