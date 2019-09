DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Sicher auf die Wiesn

Am 21. September startet das Oktoberfest

Der Anstich naht - O'zapft is! Traditionell ausgelassenes Feiern im Spätsommer. Doch Obacht: Wo Menschenmassen, Alkohol und wackelige Bierbänke aufeinandertreffen, kann's auch mal gefährlich werden -besonders bei rund 7,5 Millionen ausgeschenkten Maß. Wer haftet bei Schäden und Verletzungen? Die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) informieren in puncto Versicherungsschutz und geben Tipps für ein sicheres Vergnügen.

Wenn's nicht mit Absicht war?

Etwas zu heftig geschunkelt und schon liegt das Handy des Tischnachbarn unter der Bierbank. Folge: Kaputtes Display. Natürlich war das keine Absicht. Deswegen zahlt hier die private Haftpflichtversicherung für ein Gerät gleicher Art und Güte beziehungsweise die Reparatur. "Fügt man Dritten einen Schaden zu, greift in der Regel die private Haftpflichtversicherung - und zwar bei Sach- sowie Personenschäden", erklären die DVAG-Versicherungsprofis. "Nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern auch im Alltag sollte dieser Versicherungsschutz zur Grundabsicherung gehören".

Wenn's mich selbst erwischt hat?

Die Gänge sind eng, der Boden schon ganz rutschig durch das viele Bier und dann muss auch noch die Bedienung durch. Da kommt man leicht ins Stolpern. Stürze mit Kopfverletzungen oder Schnitte durch Scherben sind laut Angaben des Roten Kreuzes beim Oktoberfest häufig. "Eine private Unfallversicherung, die bei Unfällen in der Freizeit greift, ist für Wiesngänger sinnvoll", raten die Experten der DVAG. Warum? Sie schützt auch langfristig bei Invalidität, wenn dauerhafte Folgen durch einen Unfall entstehen. Vorsicht bei zu viel Bier: Nicht alle Versicherungen zahlen, wenn die Verletzungen dem eigenen, übermäßigen Alkoholkonsum geschuldet sind. Deswegen lieber vorher das Kleingedruckte lesen.

Tipps für einen sicheren Besuch auf dem Oktoberfest

- Alkohol bitte nur in Maßen. So vermeidet man Unfälle. - Wasser ausreichend trinken. Eine gute Nahrungsgrundlage macht ebenfalls Sinn. - Konflikte am besten meiden. Ganz besonders mit stark alkoholisierten Personen. - Öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise nutzen. Das Auto besser stehen lassen. - Geschlossenes Schuhwerk tragen. So sind die Füße besser geschützt, zum Beispiel vor Scherben. - Notausgänge und Fluchtwege im Auge behalten. - Wertgegenstände am Körper tragen, Taschen und Rucksäcke nie unbeaufsichtigt liegen lassen.

