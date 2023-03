STERN

Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett: "Dirigenten wirken oft etwas unkoordiniert"

Hamburg (ots)

Cate Blanchett, 53 und doppelte Oscar-Preisträgerin, träumt noch immer vom Dirigieren. "Ich bin manchmal mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich mit den Armen gewedelt habe", sagte sie im Gespräch mit dem stern. Die australische Schauspielerin mimt für ihren neuen Film "Tár" (ab jetzt im Kino) eine weltberühmte Dirigentin auf den Spuren von Leonard Bernstein.

Am Ende der Dreharbeiten hätte sie die Musik von Gustav Mahler oder Edward Elgar tatsächlich dirigieren können, sagt Blanchett. Ihr Schlüssel zum Verständnis: "Für mich wirken Dirigenten oft etwas unkoordiniert, weil sie der Musik immer ein wenig voraus sind. Du weißt immer schon, was kommt als nächstes, im Gegensatz zu den Zuschauern. Du bist immer schon in der Zukunft statt in der Gegenwart." Da das Gleiche jedoch auch für Bühnenschauspieler gelte, war das ihr "Einlassticket in die Welt des Dirigierens."

