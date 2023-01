Zurich Gruppe Deutschland

Ab in den Schnee - Heiße Tipps für eiskalte Skiurlaube

3 Audios

230109_BmE_Skiurlaub.mp3

MP3 - 1,8 MB - 02:01 Download Your browser does not support the audio element.

230109_OTP_Skiurlaub.mp3

MP3 - 2,3 MB - 02:27 Download Your browser does not support the audio element.

230109_Umfrage_Skiurlaub.mp3

MP3 - 442 kB - 00:28 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Köln (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wer hätte das gedacht? Deutschland liegt weltweit mit knapp 15 Millionen Ski- und Snowboard-Fahrer*innen auf dem zweiten Platz nach den USA. Und für alle, die gerade den nächsten Winterurlaub auf schneebedeckten Hängen und Pisten planen, hat Jessica Martin jetzt ein paar gute Vorbereitungs-Tipps.

Sprecherin: Wer in seinem nächsten Winterurlaub auf die Piste will, sollte vorher ein spezielles Workout machen, um die Muskeln, Knochen, Sehnen und den Gleichgewichtssinn zu trainieren.

O-Ton 1 (Bernd Engelien, 15 Sek.): "Das kann man natürlich zu Hause oder auch im Fitnessstudio machen. Vor allem muss es darum gehen, die Beweglichkeit zu erhöhen und Dehnungsübungen zu machen. Dadurch wird man fit, beugt einem Muskelkater vor und hat ein deutlich geringeres Sturz- und Verletzungs-Risiko beim Ski- oder Snowboard-Fahren."

Sprecherin: Sagt Bernd Engelien von der Zurich Versicherung und rät, unbedingt ein paar Wochen vorher den Ski- und Snowboard-Belag anzuschauen:

O-Ton 2 (Bernd Engelien, 10 Sek.): "Ist der noch gut? Muss der geschliffen werden, vor allen Dingen die Kanten? Dann muss das natürlich auch noch mal zu einem Fachmann und in Ordnung gebracht werden. Und auch die Bindung sollte man einmal im Jahr professionell kontrollieren lassen."

Sprecherin: Außerdem empfiehlt es sich, eine Checkliste fürs Kofferpacken zu machen, um nix Wichtiges zu vergessen - und das Auto sollte natürlich fit sein für die Fahrt in den Winterurlaub.

O-Ton 3 (Bernd Engelien, 22 Sek.): "Stimmt das Reifenprofil? Hat man überhaupt Winterreifen drauf? Stimmt der Reifendruck und der Ölstand? Bei Bedarf auch die Schneeketten einpacken und kucken, ob sie am Zielort überhaupt erlaubt sind. Oder andersrum, ob sie vorgeschrieben sind. Bei Elektroautos sollte man berücksichtigen, dass die Batterien bei Kälte weniger leistungsstark sind. Deshalb immer auf dem Weg in den Urlaub rechtzeitig nachladen, gerade wenn Staus drohen."

Sprecherin: Hilfreich ist auch, sich genau über seinen Urlaubsort und die Region zu informieren, damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt.

O-Ton 4 (Bernd Engelien, 36 Sek.): "Beispielsweise: Ab dem 1. Januar 2022 ist in Südtirol und dem Rest Italiens eine private Haftpflichtversicherung beim Skifahren, beim Snowboarden oder Rodeln Pflicht. Damit ist man natürlich auch im Falle eines Unfalls auf der Piste finanziell abgesichert. Wer aber keine Haftpflichtversicherung hat, kann auch am Urlaubsort eine Tagespolice abschließen, wenn er den Skipass abholt. Wer ohne Versicherungsschutz auf die Piste geht, der muss mit Bußgeldern rechnen. Bis zu 150 Euro, das ist happig. Außerdem können die Ordnungshüter zusätzlich noch den Skipass einziehen - und dann ist schnell der Spaß am Ende."

Abmoderationsvorschlag: Alle Tipps zum Nachlesen sowie weitere interessante Infos für Ihren nächsten Winterurlaub finden Sie unter zurich.de. Dort bitte einfach nach "Checkliste Skiurlaub" suchen.

Original-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell