Bauwerk Capital GmbH & Co. KG

SOLID Home gewinnt weiteren Design-Award

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Das Joint Venture aus der Bauwerk Capital GmbH & Co. KG und der Red Square GmbH, sowie die Immobilienmarketing-Agentur acre (activ consult real estate gmbh) wurden vom Rat für Formgebung mit dem German Design Award 2020 ausgezeichnet. Die unabhängige Fachjury bestehend aus Designkennern aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie prämiert jährlich Produkte und Kommunikationsdesignleistungen, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Mit seiner Kampagne und seinem Markenauftritt konnte sich das markante Wohnhochhaus SOLID Home in Frankfurt am Main in der Kategorie "Excellent Communications Design" als "Winner" qualifizieren.

Erst im Sommer dieses Jahres wurden Kampagne und Markenauftritt für SOLID Home mit dem ICONIC AWARD 2019 ausgezeichnet. acre schuf für den Wohnturm aus der Feder von KSP Jürgen Engel Architekten im Frankfurter Europaviertel den Namen, die Designwelt sowie den ganzheitlichen Markenauftritt. Dabei galt es, SOLID Home im wachsenden Hochhaus-Wohnungsmarkt als wertiges Produkt zu positionieren und zugleich vom Luxussegment abzugrenzen. Dies gelang dank eines integrierten Mix aus unterschiedlichen Kommunikationstools, der auch die Jury überzeugte.

"Zeitgemäße Konzepte urbanen Wohnens erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen an Architektur, Design, Nachhaltigkeit, Komfort und zukunftsfähige Mobilität. Für immer mehr Menschen spielen bei der Auswahl einer geeigneten Immobilie auch Design-Kriterien eine große Rolle sowie die Qualität und Langlebigkeit der verarbeiteten Materialien. Die gestiegenen Ansprüche, die an moderne Wohnimmobilien gestellt werden, haben auch eine stärkere Emotionalisierung der Vermarktungsprozesse zur Folge. Die Kampagne transportiert die Werte und Identität von SOLID Home auf authentische Weise. Dafür ist die erneute Auszeichnung eine schöne Bestätigung", freut sich Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk Capital.

Gerald Tschörner, Geschäftsführer von Red Square, ergänzt: "Mit SOLID Home wurde ein Produkt geschaffen, das durch sein Design, seine Architektur und seine Wohnqualität überzeugt. Die Kommunikation dieser Werte an unsere Kunden und die damit verbundene Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sind ein fundamentaler Teil des Vermarktungsprozesses. Wir freuen uns, dass der Auftritt der Marke SOLID Home den Rat für Formgebung entsprechend überzeugt hat."

"Der Name SOLID Home formuliert das Markenversprechen von Beständigkeit und Geborgenheit. Dabei vernachlässigt er bewusst den Aspekt des Hochhauswohnens zugunsten tieferliegender Bedürfnisse. Versatzstücke aus Architektur und Interior Design, Muster und Farben formen grafische Collagen und prägen in Kombination mit Zitaten von 'Vätern' der Moderne einen Auftritt, der SOLID Home als anspruchsvolles Gebäude von bleibendem Wert präsentiert", erklärt Sandra Breidbach, Creative Director bei acre.

Der Wohnturm SOLID Home im Frankfurter Europaviertel soll in der zweiten Hälfte 2020 bezugsfertig sein. Auf 21 Etagen bietet die Immobilie 200 Eigentumswohnungen bei einer Gesamtwohnfläche von 15.250 Quadratmetern und einer Höhe von 66 Metern. Zum Konzept gehören u.a. auch Kooperationen mit E-Schwalbe-Anbieter Govecs, MORGEN Interiors und SieMatic, ein großer Lobbybereich, Smart Home und Concierge-Services.

Pressekontakt:



Bauwerk Capital GmbH & Co. KG

Julia Wald

Marketing Managerin

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Prinzregentenstraße 22

80538 München

Tel.: +49 (89) 41 55 95 - 1441

Fax: +49 (89) 41 55 95 - 29

jwald@bauwerk.de

bauwerk.de



RED SQUARE GmbH

Aaron Tschörner

Assistent der Geschäftsführung

Vermarktung

Siemensstraße 10

63263 Neu-Isenburg

Tel.: +49 (69) 69 71 30 - 60

Fax: +49 (69) 69 71 30 - 650

info@red-square.de

red-square.de



KONTAKT FÜR BILDANFRAGEN

acre - activ consult real estate GmbH

Pia Andrews

Senior PR Consultant

Zeil 127

60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (69) 24 75 212 - 22

andrews@activconsult.com

Original-Content von: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell