BCD Travel Germany GmbH

Neues Joint Venture für globale Marine Travel Services zwischen BCD Travel und BSM

Utrecht

BCD Travel, führendes Geschäftsreiseunternehmen, und Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM, www.bs-shipmanagement.com/en/), führender Anbieter integrierter maritimer Dienstleistungen, haben heute den Start eines Joint Ventures bekannt gegeben. Das Joint Venture steht im Zusammenhang mit der Erweiterung von BCDs globalem Energy, Resources & Marine Service und bietet hochspezialisierte Dienstleistungen für die Schifffahrt.

Nicht viele Reisen sind so komplex wie die von Seeleuten. Daher erfordert ihre berufliche Mobilität spezialisierte Dienstleistungen. Durch das Joint Venture schaffen die Partner Synergien und zusätzliche Mehrwerte für Reedereien:

- Es kommen umfassende Crew-Management-Anwendungen und digitale Lösungen zum Einsatz, die von BSMs Schwesterunternehmen MariApps Marine Solutions entwickelt wurden, und es einfacher und effizienter machen, die Reise- und Logistikanforderungen von Seeleuten zu managen.

- Die tiefgreifende Expertise von BSM basiert auf über 135 Jahren Erfahrung in der Schifffahrt und davon mehr als 30 Jahren im Umgang mit anspruchsvollen Besatzungswechseln und Reisen für Seeleute.

- Kunden profitieren von einem globalen Netzwerk und umfassenden, umfangreichen Travel Management Services.

- Es steht ein zusätzlicher Vor-Ort-Service an wichtigen Schifffahrtsstandorten weltweit zur Verfügung.

- Gewährleistet ist auch ein Zugang zu speziellem Marine- und Offshore-Content.

- Die leistungsstarke Geschäftsreisemanagementplattform TripSource® von BCD bietet die Verwaltung von Reiseplänen, zielgerichtete Nachrichten an Reisende, Sicherheitsinformationen und Hotelbuchungsfunktionen (sofern im Rahmen der Unternehmensreiserichtlinie anwendbar), damit Reisende unterwegs motiviert und gut organisiert sind.

- Mit der Analyse- und Informationsplattform DecisionSource® von BCD gewinnen Kunden Erkenntnisse, die ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, sowohl bei den Ausgaben für die Crew als auch für Geschäftsreisen.

"Uns ist bewusst, dass der maritime Sektor vielschichtig ist. Unser neues Joint Venture mit BSM macht nicht nur das spezielle Know-how der Schifffahrtsindustrie für unsere bestehenden und potenziellen Kunden zugänglich. Es ermöglicht beiden Parteien außerdem, die besten Technologien und Leistungsangebote unserer Branchen kombiniert zu nutzen - und das bei optimalem Servicelevel und Kostenniveau", so Stewart Harvey, President EMEA bei BCD Travel.

Seeleute verlassen sich darauf, dass ihre Reisebüros über globale und lokale Expertise, hohe Flexibilität und sorgfältig geplante Reiseverbindungen verfügen, um genau dann da anzukommen, wann und wo sie gebraucht werden. Der Transport von Personal zu Schiffen, Ölplattformen oder Schwimmbaggern, die Verwaltung von Crew-Wechseln und kurzfristigen Buchungen erfordert eine perfekte Koordination und viel Erfahrung. Die Schifffahrtsbranche ist reich an Geschichte und Tradition. Marktteilnehmer müssen das verstehen und sich darauf einstellen können.

"Unser neues Joint Venture verbindet die spezialisierte Technologie und das tiefe Verständnis für die Kundenbedürfnisse in der Schifffahrt von BSM mit der globalen Reichweite und der hoch angesehenen Expertise im Bereich Geschäftsreisen von BCD - damit bringen wir ein einzigartiges Serviceangebot auf den Markt", so Yiannis Sykas, BSM Director of Strategy and Product Development. Weitere Informationen zum BCD Travel ERM Service finden Sie auf www.bcdtravel.com/erm.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Mit 95 % über die letzten zehn Jahre haben wir die beständigste Kundenbindungsrate der Branche - mit 25,7 Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2017, einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuft sich auf 27,9 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

