BCD Travel baut globalen Service für Energie-, Rohstoff- und Marine-Sektor aus und gewinnt einen der größten Ölfelddienstleister weltweit

Selbst Berufspendler in Los Angeles, Moskau und Sao Paulo, Städten mit dem weltweit höchsten Verkehrsaufkommen, haben es leichter, ihren Arbeitsplatz zu erreichen, als eine typische Arbeitskraft im Energie-, Rohstoff- und Marine-Sektor (ERM). Auf dem Weg zu seinem "Büro" muss ein ERM-Mitarbeiter nicht selten zwei Flugzeuge besteigen, bevor er mit dem Hubschrauber zu einer Ölbohrinsel in der Nordsee meilenweit vor der Küste Norwegens fliegt. Da kann der Weg zur Arbeit schon mal einen ganzen Tag dauern.

Die Millionen Menschen, die überall auf der Welt als Besatzungsmitglieder arbeiten, nehmen für ihre regelmäßigen Pendelfahrten Reise- und Logistikleistungen in Anspruch. Das Management ihrer Reisen ist anders als in jeder anderen Branche und erfordert spezielle Kenntnisse und Technologien - ein unverzichtbarer Service, um das Geschäft 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr am Laufen zu halten.

Die globale Travel Management Company BCD Travel hat sich zum Ziel gesetzt, die mit Reisen und Logistik verbundenen Aufgaben für Crew-Mitglieder zu vereinfachen und Lösungen anzubieten, die mit dem dynamischen Markt Schritt halten. Heute gab BCD den Ausbau eines hochspezialisierten, weltweiten Travel-Management-Serviceangebots für Unternehmen aus dem ERM-Sektor bekannt. Mit dem Ausbau von ERM-Dienstleistungen konnte BCD bereits einen der größten Ölfelddienstleister weltweit als Neukunden gewinnen.

"Unterstützt durch unsere führende, eigens entwickelte Technologie, unser globales Netzwerk und unsere spezialisierten, fest zugeordneten und immer erreichbaren Service Center ist unser erweiterter Service ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot für den ERM-Sektor. Insbesondere Unternehmen, die eine höhere Effizienz bei der Rotation ihrer Crews anstreben und mehr Sicherheit für Reisende an naturgemäß riskanten Destinationen bieten wollen, können so alle speziellen Anforderungen ihrer reisenden Crew-Mitglieder und Mitarbeiter mithilfe nur eines Partners erfüllen", sagt Stewart Harvey, President EMEA bei BCD Travel.

Der ERM Service von BCD bietet:

- Eine globale Serviceplattform, die auf den speziellen Bedarf von ERM-Unternehmen zugeschnitten ist.

- Die Traveler-Engagement-Plattform TripSource® von BCD, die für alle unterschiedlichen Arten von Geschäftsreisen entwickelt wurde - für gut organisierte Reisende mithilfe von Funktionen wie dem Reiseplanmanagement, Nachrichten an Reisende mit relevanten Supplier- und Sicherheitsinformationen sowie (wenn vorhanden reiserichtliniengestützte) Hotelbuchungen.

- Datenübertragung an Drittanbieter für Notfalldienstleistungen für leichteren Zugang zu betroffenen Reisenden, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich gerade befinden.

- DecisionSource®, die Plattform von BCD zur Datenerfassung und Datenanalyse, die es dem ERM Team ermöglicht, tiefere Einblicke zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen, sowohl bezüglich der Reiseausgaben von Crew-Mitgliedern und als auch von anderen reisenden Mitarbeitern.

Zusätzlich zu den Herausforderungen, mit denen Travel Manager bei traditionellen Geschäftsreisen konfrontiert ist, müssen sich die ERM Travel Manager an regelmäßige Änderungen in letzter Minute einstellen und auf Content zugreifen, der normalerweise nicht im GDS verfügbar ist. Sie müssen sich an spezifische Abrechnungsanforderungen halten, eine komplexe Logistik organisieren, die über das traditionelle Angebot von Reisebüros hinausgeht (z. B. Charterflüge, Busse, Hubschrauber) und der Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern nachkommen, die weiter über den Globus verstreut sind, als in anderen Branchen.

Der ERM Service von BCD erfüllt folgende Anforderungen:

- 24/7 Verfügbarkeit von Travel Agents, um Reisende weltweit bei Reisevorbereitungen und -umbuchungen zu unterstützen.

- Fest zugeordnete, spezialisierte ERM Reiseberater, die eine Buchungsplattform mit maßgeschneiderten Workflows je nach Reisendentyp nutzen.

- Zugang über den traditionellen GDS Content hinaus, einschließlich speziellem Marine- und Offshore-Content, regionaler Inhalte, Low-Cost-Angeboten und alternativen Unterkünfte.

- Traveler Tracking und Mapping in Sachen Fürsorgepflicht inklusive Beratung zu speziellen ERM-Differenzierungen.

- Mapping von Reisestörungen und Risiken nach Ländern, Reisewarnungen und Zugang zum globalen Crisis Management Team von BCD.

"Aufgrund der besonderen Serviceanforderungen im ERM-Bereich verlassen sich Unternehmen in diesem Sektor in der Regel auf hochspezialisierte Travel Agents, die oftmals mit manuellen Prozessen arbeiten und sich separat von ihrem Travel Management aufstellen", erklärt Amy Dalton, Senior Vice President bei BCD Travel und zuständig für die ERM Services. "BCD Travel investiert in globale Technologien sowie in die Automatisierung und Verbindung traditioneller Geschäftsreiseanforderungen mit Logistikkomponenten in Zusammenhang mit Crew-Wechseln. Wir können beides in einem einzigen Geschäftsreiseprogramm zusammenfassen, um unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern und durch effizientere Abläufe Einsparungen zu erzielen."

Weitere Informationen zum BCD Travel ERM Service finden Sie auf www.bcdtravel.com/erm.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Mit 95 % über die letzten zehn Jahre haben wir die beständigste Kundenbindungsrate der Branche - mit 25,7 Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2017, einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuft sich auf 27,9 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

