ChatGPT, Youtube, Medienkompetenz und Future Skills: Auf der LEARNTEC die Schule der Zukunft mitgestalten

Fachmesse (23. bis 25. Mai) bietet vielseitige Angebote zur Digitalisierung an Schulen

Karlsruhe

Die Digitalisierung hat den Schulalltag grundlegend verändert und stellt Lehrkräfte und Schulleitungen vor immer neue Herausforderungen. Die Möglichkeiten des digitalen Lernens sind vielfältig, doch welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus? Wie funktioniert digitales Lernen in der Praxis und welche Herausforderungen müssen bewältigt werden? Helfen digitale Tools und künstliche Intelligenz (KI) dabei, den Unterricht innovativer, flexibler und effektiver zu gestalten? Antworten liefert die LEARNTEC - Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung vom 23. bis 25. Mai in der Messe Karlsruhe.

Forum school@LEARNTEC: Future Skills, New Work und KI

Ob Grundschule, weiterführende Schule oder Berufsschule - Das Forum school@LEARNTEC, bietet Schulleitungen, Schulamtsleitungen sowie interessierten Lehrkräften die Möglichkeit, aktiv an Workshops teilzunehmen. Dabei können sie die neuesten Technologien live ausprobieren und sich mit Kolleginnen und Kollegen über ihre persönlichen Vorstellungen der Schule der Zukunft austauschen. Die Themen im Forum sind vielseitig: Hochkarätige Referierende diskutieren unter anderem zu Lernplattformen und Cloudlösungen, Unterricht mit digitalen Medien oder dem Digitalpakt Schule. Von Gaming und game-based learning über digitale Leistungsbewertung bis hin zu Zukunftskompetenzen und Barcamps ist für jeden Interessierten etwas mit dabei. Zu den Teilnehmenden sprechen werden unter anderem Dr. Til Assmann, Honorarkonsul der Republik Estland in Bremen und Niedersachsen, Sandra Boser, Staatssekretärin Kultusministerium BW und Fabian Karg, Stellvertretender Direktor Landesmedienzentrum Baden-Württemberg sowie Dr. Riecke-Baulecke, Präsident Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung.

ChatGPT, Moddle, Youtube und Barcamps: Medienkompetenztag auf der LEARNTEC u.a. mit Björn Nolte und Mr. Wissen2Go

Am 25. Mai 2023 findet auf der LEARNTEC auch wieder der Medienkompetenztag des Stadtmedienzentrums Karlsruhe statt. Unter dem Motto "Die Schule von morgen heute entwickeln" bietet der Tag zahlreiche Workshops und Vorträge zu verschiedenen Themen der Medienkompetenz. Die Veranstaltung richtet sich an angehende und erfahrene Lehrkräfte sowie Schulleitungen. Sie sollen mit Ideen und Lösungen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung versorgt werden und gemeinsam die Schule von Morgen schon heute entwickeln. In diesem Jahr sind wieder zahlreiche Experten aus der Bildungspraxis mit dabei, darunter Björn Nölte, Schulaufsicht der Ev. Schulstiftung in der EKBO, Institut für zeitgemäße Prüfungskultur und Buchautor. Sein Fachvortrag dreht sich um die Frage, wie wir auch in den bestehenden Strukturen dafür sorgen können, dass jede Schülerin und jeder Schüler möglichst selbständig und motiviert lernen möchte. Mit dabei ist zudem Journalist Mirko Drotschmann, der selbst als MrWissen2go im Netz unterwegs ist. Er spricht über die Relevanz von Social-Media-Plattformen für die Wissensvermittlung.

Die Teilnehmenden des Medienkompetenztags haben neben den beiden Keynotes auch die Option, an Workshops teilzunehmen. Themen sind unter anderem die digitale Leistungsbewertung in der Praxis, Barcamps für eine nachhaltige Schulentwicklung, digitale Pinnwände und Game based learning im Unterricht. Aber auch die optimale Anwendung von Tools und Technologien wie ChatGPT, OpenAI, Moodle oder GoodNotes finden ihren Platz im Workshop-Programm. Praxisbeispiele werden präsentiert und diskutiert: So stellt sich beispielsweise die gaming_&coding school des Stadtmedienzentrums Karlsruhe vor und mit EduBreakout wird das Klassenzimmer zum Escape Room.

Die Anmeldung zum Medienkompetenztag erfolgt über die Website des Landesmedienzentrums: https://www.smz-karlsruhe.de/LEARNTEC23

Neu: Eigener Start-Up-Bereich rund um digitale Schule

In einer eigenen Messehalle, der dm-arena, dreht sich alles rund um neue Lernwelten und Technologien für den Unterricht. Rund 100 Ausstellende präsentieren dort ihre innovativen Lösungen und beraten die Besuchenden bei ihren individuellen Fragestellungen. Nahezu alle relevanten Anbieter digitaler Bildung sind auf der LEARNTEC vertreten. Im neuen StartUp Valley @School präsentieren Jungunternehmen ihre kreativen Bildungslösungen für den Schulunterricht.

