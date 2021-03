Lotto Hamburg

Doppeltes LOTTO-Glück in Hamburg Eimsbüttel

Gleich zwei Eimsbüttler haben bei LOTTO 6aus49 hohe Gewinne erzielt

Hamburg (ots)

So ein Doppelglück hat es in Hamburg seit langem nicht gegeben: Im Hamburger Bezirksamtsgebiet Eimsbüttel gibt es zum Frühlingsbeginn gleich zwei Mal satte LOTTO Gewinne von jeweils 863.710,10 Euro in der zweithöchsten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49.

Unabhängig voneinander hatten zwei Glückspilze für die LOTTO Ziehung am Sonnabend, dem 20. März 2021 die gleichen Zahlen getippt. Die Glückspilze hatten ihre Spielscheine am Freitag in unterschiedlichen Annahmestellen in verschiedenen Eimsbütteler Stadtteilen abgegeben.

Die sechs richtigen Kreuzchen auf die Zahlen 2 - 12 - 15 - 16 - 17- 35 haben den beiden Spielteilnehmer in der Gewinnklasse 2 einen Hochgewinn von jeweils 863.710,10 Euro beschert. Lediglich die Superzahl mit der Nummer 7 fehlte auf beiden Scheinen für den Höchstgewinn.

Während die erste Gewinnklasse bei der Ziehung am 20. März bundesweit unbesetzt blieb, gab es in der zweiten Gewinnklasse drei Hochgewinner. Neben den beiden Hamburgern hatte noch ein Spielteilnehmer aus Thüringen die gleichen Zahlen getippt, so dass die insgesamt 2,59 Millionen Euro der zweiten Gewinnklasse auf drei Personen mit jeweils 863.710,10 Euro aufgeteilt werden.

Es ist sehr selten, dass gleich zwei Hochgewinne nach Hamburg gehen. Einen ähnlichen Doppelglücksschlag hatte es in Hamburg vor über fünf Jahren gegeben: Im Jahr 2015 hatten zwei Hamburger in der zweiten Gewinnklasse 161.204 Euro gewonnen.

Insgesamt konnte LOTTO Hamburg in diesem Jahr bereits sechs Hochgewinner mit Gewinnen über 100.000 Euro begrüßen. Bereits im Februar hatte ein LOTTO-Spieler aus dem Bezirksamtsgebiet Eimsbüttel den Jackpot bei LOTTO 6aus49 geknackt und 3,82 Mio. Euro abgesahnt.

Auch bei der Sonderauslosung zum "Tag des Glücks" gab es zahlreiche Gewinne in Hamburg:

Zusätzlich zur regulären LOTTO-Ziehung haben 24 Hamburger bei der bundesweiten Sonderauslosung zum "Tag des Glücks" am 20. März jeweils 1.000 Euro gewonnen. Bei dieser Sonderauslosung sind tausend Mal 1.000 Euro on top ausgeschüttet worden.

