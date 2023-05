NORMA

NORMA Connect Smart S-Tarif erneut von CHIP für beste Qualität, den günstigen Preis und Top-Service ausgezeichnet

3 GB Datenvolumen und Allnet-Flat in alle dt. Netze für nur 7,99 Euro für vier Wochen

Nürnberg (ots)

Diese Serie kann sich sehen lassen: Der NORMA Connect-Mobilfunktarif "Smart S" wurde erneut vom renommierten Technikmagazin CHIP mit der Bewertung "sehr gut" ausgezeichnet! Bereits im vierten Jahr in Folge erreicht der Lebensmittel-Discounter im Expertenranking damit eine Top-Platzierung. Im Vergleich zu 2021 (Note 1,6) und 2022 (Note 1,6) schnitt NORMA Connect diesmal sogar noch besser ab: Der Smartphone-Tarif für echte Sparfüchse erhielt die Gesamtnote 1,4.

Einfach smart telefonieren und richtig sparen - mit NORMA Connect

Der NORMA Connect-Tarif überzeugt mit einem günstigen Preis und überragender Leistung. Das sehen auch die CHIP-Tester so und wählten den Lebensmittel-Händler mit seinem NORMA Connect "Smart S"-Tarif daher unter die zehn besten Anbieter in ganz Deutschland. Für Smartphone-Userinnen und -User ist heutzutage vor allem wichtig, dass sie schnelles Internet, eine stets verlässliche Netzabdeckung und möglichst flexible Tariflaufzeiten haben. All das bietet NORMA Connect für gerade einmal 7,99 Euro für 4 Wochen.

Für die Premium-Netzqualität - NORMA Connect kooperiert hier mit der Telekom - gab es von CHIP die Note 1,3. Weitere Faktoren, die untersucht wurden, waren Service (Teilnote 1,6), Ausstattung (2,6) und die Kosten (1,0). In allen Bereichen eine starke Performance!

Tausende Kundinnen und Kunden verlassen sich tagtäglich auf NORMA Connect und bekommen im Tarif "Smart S"-Angebot einiges geboten: Neben der Allnet- und der SMS-Flatrate sind riesige drei Gigabyte Datenvolumen bei einer LTE-Spitzengeschwindigkeit von 25 Mbit pro Sekunde geboten. Ein weiteres Highlight für Smartphone-Fans ist, dass NORMA Connect keine langfristigen Mindestvertragslaufzeiten voraussetzt, sondern die Userinnen und User auf maximale Flexibilität setzen können.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

