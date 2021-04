NORMA

Bio Almkäse von NORMA bei der Käse-Weltmeisterschaft in den USA mit Goldmedaille ausgezeichnet

Aus Bio-Bergbauernmilch und mit würzigem Geschmack

Nürnberg (ots)

Dieser Käse ist ein wahrer Weltmeister! Der Bio Almkäse von BIO SONNE wurde bei der Käse-Weltmeisterschaft 2020 in den USA als bester seiner Klasse ausgezeichnet und ist ab sofort für gerade einmal 2,49 Euro bei NORMA erhältlich. Vor allem die beste Bio-Bergbauernmilch - die zur Produktion des Almkäses genutzt wird - und der pikant-würzige Geschmack hat es der Jury beim "World Championship Cheese Contest" angetan.

Der Weltmeisterkäse von der Bio-Alm

Alle zwei Jahre blicken Käse-Liebhaber aus der ganzen Welt nach Wisconsin in den USA. Bei der dort stattfindenden Käse-Weltmeisterschaft werden die besten Käsesorten ausgezeichnet. 2020 standen insgesamt 3.667 verschiedene Produkte zur Auswahl. Eine Fachjury aus Experten für die Milcherzeugnisse wählt jeweils die drei besten in den unterschiedlichen Bewertungsklassen aus.

Der NORMA-Bio-Almkäse von BIO SONNE wird aus pasteurisierter Bio-Bergbauernmilch hergestellt, die von kleinstrukturierten Bio-Bergbauernhöfen auf 800 bis 1400 Metern Höhe mit durchschnittlich 16 Kühen stammt. Die Reifung beträgt rund sechs Monate, bevor er im Regal des Nürnberger Lebensmittel-Discounters landet. In dieser Zeit entwickelt der Hartkäse einen ausgeprägt pikant-würzigen Geschmack, seinen unverwechselbaren nussigen Geruch mit einer fruchtigen Heukräuter-Note und die strohgelbe Farbe. Genau diese weltmeisterlichen Vorteile gegenüber anderer Käsesorten wurden von der Fachjury nun mit der Goldmedaille belohnt.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

