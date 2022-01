FR:EIA - Das weltweit erste 3-D Faszienplastinat - ab sofort im Berliner KÖRPERWELTEN Museum

Institut für Plastination e. K.

Das weltweit erste 3-D Faszienplastinat - ab sofort im Berliner KÖRPERWELTEN Museum

Berlin

FR:EIA ist das neue Plastinat im Berliner KÖRPERWELTEN Museum, das während eines Webinars offiziell enthüllt wurde! Vor über 1000 Teilnehmern aus der ganzen Welt erklärten KÖRPERWELTEN Kuratorin Dr. Angelina Whalley, Faszien-Experte Dr. Robert Schleip sowie die maßgeblichen Leiter des Faszien-Projekts, Dr. Vladimir Chereminskiy und Gary Carter, ausführlich den komplizierten und aufwendigen Prozess der Faszienplastination sowie die Bedeutung dieses einmaligen Plastinats für die medizinische Forschung und Ausbildung.

Das fasziale Bindegewebe macht je nach Konstitution rund 20% unseres Körpers aus und bildet ein allumspannendes netzartiges Geflecht, das die einzelnen Körperstrukturen miteinander verbindet und gleitfähig im Körper verankert. Dies klingt wenig spektakulär, und darum haben Wissenschaftler diesem Gewebe über Jahrhunderte kaum Beachtung geschenkt.

Die tatsächlichen Funktionen des Bindegewebes wurden lange Zeit völlig verkannt. Erst seit wenigen Jahren beginnt man zu verstehen, dass es eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit spielt. So haben Rückenschmerzen häufig ihre Ursache nicht in Wirbel- oder Bandscheibenschäden, sondern in den Faszien. Auch Muskelkater und Sportverletzungen beruhen meistens auf Faszienverletzungen.

Obwohl Faszien heute im Fokus wissenschaftlicher und therapeutischer Aufmerksamkeit stehen, stellte die dreidimensionale Darstellung des faszialen Gewebes bislang eine Herausforderung dar. Genau dies ist nun dem Team um KÖRPERWELTEN-Macher Dr. Gunther von Hagens zusammen mit Experten der Internationalen Fasziengesellschaft gelungen. Drei Jahre arbeiteten Anatomen, Wissenschaftler, Mediziner und Physiotherapeuten beider Teams aus verschiedenen Ländern daran, das komplexe und äußerst instabile Bindegewebs-Netzwerk an einem ganzen Körper zu veranschaulichen. Das daraus resultierende Ganzkörper-Plastinat mit dem Namen FR:EIA (= Fascia Revealed: Educating Interconnected Anatomy) zeigt dieses netzartige Gewebesystem bis ins kleinste Detail. Es ist weltweit das einzige Präparat dieser Art.

Dr. Robert Schleip hat mit seinen jahrelangen Forschungsarbeiten die Faszien in ein neues Licht gerückt und dadurch zu einem Umdenken im Sport-, Fitness-, Yoga-, Osteopathie- und Physiotherapie-Bereich sowie in der chinesischen Medizin maßgeblich beigetragen. Für ihn ist FR:EIA ein Durchbruch in der dreidimensionalen Fasziendarstellung: "FR:EIA verwirklicht eine historisch bedeutsame Erweiterung der konventionellen Anatomie. Bei dieser neuartigen Darstellung steht das fasziale Bindegewebe im Mittelpunkt anstatt nur als unterstützendes Hintergrund- und Verpackungsorgan anerkannt zu werden. Ohne die Segnungen der Plastination wäre diese wunderschöne Ganzkörper-Darstellung des faszialen Netzwerkes nicht möglich gewesen. FR:EIA ist daher ein einzigartiges Studienobjekt für alle Mediziner, Therapeuten und Faszien-Experten, aber auch eine Offenbarung für den medizinischen Laien", so Dr. Robert Schleip.

Für die KÖRPERWELTEN Kuratorin Dr. Angelina Whalley ist das Plastinat das absolute Highlight der Ausstellung: "Schon Leonardo da Vinci ermahnte uns zu erkennen, dass alles mit allem in Verbindung steht. Die ständig wachsenden Erkenntnisse in der Faszienforschung belegen seine Sicht eindrucksvoll. FR:EIA wird unseren Blick auf uns selbst, unser Verständnis für unsere körperlichen Bedürfnisse und die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, nachhaltig verändern. Ich freue mich, dieses einzigartige Plastinat einer breiten Öffentlichkeit in unserem KÖRPERWELTEN Museum in Berlin präsentieren zu können."

NEU - Führung zum Thema Faszien!

Speziell zum Faszienplastinat entstand eine neue themenbezogene Führung, die tiefe Einblicke in die Welt der Faszien ermöglicht.

Was sind Faszien? Wo befinden sich diese in unserem Körper und welche Funktion haben sie? Diese und weitere Fragen werden in unserem Anatomie-Crash-Kurs zum Thema Faszien detailliert erläutert.

Weitere Informationen unter: www.koerperwelten.de/berlin

Wir laden Sie herzlich dazu ein, den neuen Faszien-Bereich im KÖRPERWELTEN Museum am Alexanderplatz selbst zu erkunden!

