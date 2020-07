Medien.Bayern GmbH

Starke Unterstützung für den Medienstandort Bayern

München (ots)

München, 02.07.2020 - Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am Dienstag, 30. Juni 2020, einen Gesetzentwurf beschlossen, wonach die Unterstützung von Gründern in den digitalen Medien und die Stärkung der Sichtbarkeit des Medienstandorts Bayern zu den Aufgaben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gehört. Damit können die wichtigen Themen Vernetzung, Standortförderung sowie Gründung und Innovation weiterhin in der Medien.Bayern GmbH vorangebracht werden. Die erfolgreichen Projekte der Medien.Bayern GmbH zur Stärkung der Sichtbarkeit des Medienstandorts Bayern (XPLR: MEDIA in Bavaria) und zur Unterstützung von Gründerinnen und Gründern in den digitalen Medien (Media Lab Bayern) werden fortgeführt.

Siegfried Schneider, Präsident der BLM: "Seit bereits eineinhalb Jahren haben wir in der Medien.Bayern GmbH die wichtigen Projekte der Landeszentrale für neue Ideen und Startups, Vernetzung und Vermarktung gebündelt. Wir freuen uns deswegen sehr, dass nun in dem neu beschlossenen Gesetzentwurf auch die Unterstützung von Gründern in den digitalen Medien sowie die Stärkung der Sichtbarkeit des Medienstandorts Bayern zum Aufgabenkatalog der BLM gehören. Das ist nicht zuletzt auch eine Anerkennung unserer erfolgreichen bisherigen Arbeit."

Bereits seit 2015 unterstützt das Media Lab Bayern Gründerinnen und Gründer in den digitalen Medien. Der Innovation Hub für digitale Medien fördert unter der Leitung von Lina Timm Talente, Startups und Medienhäuser aus ganz Deutschland dabei, innovative Ideen zu finden und umzusetzen. Neben der Durchführung von Programmen und Projekten, die Innovation in der bayerischen Medienlandschaft vorantreiben, konnte das Media Lab bisher 44 Startups fördern, die über 12 Millionen Euro an Investment eingefahren und über 200 Jobs geschaffen haben.

Im Herbst 2019 wurde die Standortmarketing Initiative XPLR: MEDIA in Bavaria gelauncht. XPLR: MEDIA in Bavaria gibt einen Überblick über die Medienlandschaft in Bayern und zeigt Trends und Perspektiven der Medien in der digitalen Transformation. Die Website der Marke dient dabei als Content Hub. In der Media Map werden Informationen rund um die bayerische Medienbranche gesammelt in einer Wissenskarte zur Verfügung gestellt. Im Magazin berichtet die Marke laufend über innovative Projekte, Startups, Hidden Champions oder interessante Persönlichkeiten am Standort. Mit Auftritten auf relevanten nationalen und internationalen Messen zeigt sie die Attraktivität des Medienstandorts.

Stefan Sutor, Geschäftsführer Medien.Bayern GmbH: "Bayern ist Top-Standort für die Medienbranche. Um das Potenzial des Standorts voll auszuschöpfen und international bekannt zu machen, braucht es Standortmarketing und Innovations-Förderung. Die Unterstützung der BLM untermauert unsere Arbeit, Bayern als exzellenten Medien-Standort noch erfolgreicher zu machen. Ziel ist es, das Media Lab Bayern und XPLR: MEDIA in Bavaria auch in den nächsten Jahren auszubauen, um den Standort noch mehr Strahlkraft zu verleihen und Ideen in den digitalen Medien zu fördern."

Über die Medien.Bayern GmbH:

Die Medien.Bayern GmbH ist die Medienstandort-Initiative für den Freistaat Bayern. Unter dem Dach der GmbH sind die MEDIENTAGE MÜNCHEN, das Media Lab Bayern, das MedienNetzwerk Bayern, XPLR: MEDIA in Bavaria und der XR HUB Bavaria vereint. Aufgabe der GmbH ist es Medienunternehmen in Bayern und über Branchengrenzen hinweg zu vernetzten, über Firmen und Personen am Medienstandort zu informieren, Innovationen im Medienbereich zu fördern, Medien-Startups zu unterstützen, Medienfachkongresse zu veranstalten sowie den Medienstandort Bayern bundesweit und international sichtbar zu machen. Die Medien.Bayern GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und wird gefördert vom Freistaat Bayern.

