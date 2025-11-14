Valle Venia art & science

Valle Venia presents new song: I’ve cleared up it all – LPS feat.Lara

Con la canzone “I've Cleared Up It All”, Lara entra sotto i riflettori come una delle nuove cantautrici più affascinanti della scena musicale.

La sua voce trasmette sia il dolore del ricordo che il silenzioso sollievo della liberazione: delicata ma determinata, cinematografica ma profondamente umana. La canzone si dispiega come un risveglio in cui fragilità e forza si incontrano in un unico respiro, rivelando la bellezza che rimane dopo che la verità è stata detta.

La performance di Lara affascina l'ascoltatore, trasformando la confessione in catarsi e il silenzio in suono. Il risultato è un debutto che sembra allo stesso tempo intimo ed espansivo,un'introduzione che sussurra invece di urlare.

Dietro questa maestria c'è il compositore e cantautore Leo Philipp Schmidt insieme alla produttrice Hanna Michel di Valle Venia.

La loro collaborazione radica il canto etereo di Lara in un mondo di precisione lirica e profondità sonora. Le composizioni di Leo fungono da architettura emotiva,parsimoniosa, consapevole e profondamente risonante, mentre la produzione di Hanna modella l'atmosfera con chiarezza cinematografica. Insieme creano un paesaggio sonoro in cui ogni nota ha uno scopo e ogni pausa ha un significato.

In “I've Cleared Up It All”, ogni elemento della sua sincerità lirica,del suo arrangiamento minimalista e del suo ritmo emotivo riflette la capacità di Lara di trasformare la vulnerabilità in arte. La canzone incarna la filosofia creativa di Valle Venia: un'unione di sentimento, forma e anima.

