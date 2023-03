Münchener Verein Versicherungsgruppe

Zukunft Handwerk 2023 in München: Münchener Verein berät zu Versicherung und Vorsorge

München (ots)

Unter der Leitlinie "Netzwerk der Meister und Macher" findet vom 8. bis 10. März 2023 im Internationalen Congress Center München (ICM) zum ersten Mal "Zukunft Handwerk 2023" statt, das neue, als gewerbeübergreifendes Live-Event von der Gesellschaft für Handwerksmessen (GHM) konzipierte Kongressformat. Mit ihrer Teilnahme setzt die Münchener Verein Versicherungsgruppe ein klares Zeichen für das Handwerk. Der Münchener Handwerksversicherer, der 2022 sein 100jähriges Bestehen feiern konnte, ist als Experte für Versicherungen und Vorsorge des Handwerks mit einem eigenen Messestand (Stand EG.12) vertreten.

Mit seinem Handwerkblog schafft der Münchener Verein insbesondere für die junge Generation im Handwerk digitale Angebote. Das neue, hybride Kongress- und Eventformat "Zukunft Handwerk" ist für den Münchener Vorsorgespezialisten ein weiterer Schritt, sich noch besser vernetzen und austauschen zu können.

Am ersten Tag der Veranstaltung werden Marcus Königbauer, Landesdirektor Bayern/Thüringen und Mansoer Weigert, Vorstandsbevollmächtigter des Geschäftsbereiches Handwerk des Münchener Verein, von 12:30 bis 13 Uhr einen Vortrag mit dem Titel "Auswirkung der Inflation auf Ihren Betrieb" halten. Besucher und Interessierte können sich am Messestand zum Deutschen HandwerkerSchutz, der neuen Gewerbeversicherung des Münchener Verein, beraten lassen. Diese konzentriert sich auf die Betriebshaftpflicht, den Geschäftsinhalt, das Gebäude und die Elektronik eines Gewerbebetriebs. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung, die insbesondere für Handwerker und körperlich Tätige ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis besitzt.

Erste Informationen werden die Experten des Münchener Verein auch zur neuen Betrieblichen Krankenversicherung geben, die in Kürze auf den Markt kommen wird.

Zukunft Handwerk 2023 kann am 8. März ab 12 Uhr besucht werden, an den anderen beiden Tagen ist die Veranstaltung ab 8.30 Uhr geöffnet. Auf 12.500 Quadratmetern Live-Event-Fläche werden über 3.500 Besucher erwartet. Tickets können online oder vor Ort an der Kasse erworben werden. Fortgesetzt wird "Zukunft Handwerk 2023" als ganzjährige Online-Plattform.

Mehr Informationen zum Programm finden Sie hier: https://www.zukunfthandwerk.com/fuer-besucher/#Programm

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell