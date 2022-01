dpa Picture-Alliance GmbH

picture alliance begleitet als offizieller Fotopartner die deutschen Medaillenhoffnungen bei den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Peking

Als offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Behindertensportverbandes begleitet picture alliance das Team D und das Team D Paralympics zu den Winterspielen in Peking. Vorab hat die dpa-Tochter auch in diesem Jahr bei der Einkleidung in München exklusiv die Porträts aller nominierten Athletinnen und Athleten sowie des Betreuer- und Trainerstabs produziert. Alle Fotos sind unter www.picture-alliance.com schnell und einfach mit dem Hashtag #TeamDPeking zu finden.

Auch im picture alliance-Portal "Olympische Winterspiele Peking 2022" wird eine Auswahl der Porträts zur Verfügung stehen, sowie viele weitere ausgewählte Bildkollektionen rund um historische Momente und aktuelle Themen der Olympischen und Paralympischen Spiele. Das internationale Partnernetzwerk der picture alliance, darunter auch die chinesische Agentur Xinhua, wird alle sportlichen Entscheidungen und Highlights in Peking festhalten und für eine umfassende Coverage sorgen. Die gesamte Produktion wird im Themenportal gebündelt. Durch 6 dpa-Fotografen bei den Olympischen und 2 dpa-Fotografen bei den Paralympischen Spielen liegt ein besonderer Fokus auf den deutschen Medaillenhoffnungen. Bereits jetzt stehen im Portal knapp 90 kuratierte Auswahlen zu vergangenen Winterspielen, erfolgreichsten Sportlern, Symbolbildern, Sportstätten oder Land und Leuten zur Verfügung.

Auf Kundenwunsch können individuelle Bildauswahlen aus dem Archiv der picture alliance zusammengestellt werden: sales@picture-alliance.com.

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 100 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock.

