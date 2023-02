Mrs.Sporty GmbH

Zum Tag der Liebe: Mrs.Sporty feiert Mut zur Selbstliebe

Berlin (ots)

Valentinstag: Wenn vom Tag der Liebe die Rede ist, geht es konventionell um die romantische Liebe zu einem Partner oder einer Partnerin. Die Frauen-Fitness-Marke Mrs.Sporty denkt einen Schritt weiter und feiert am 14. Februar vor allem die Selbstliebe: "Wir sind überzeugt, dass die Liebe zu sich selbst der Grundstein für jede andere Form der Liebe ist", erklärt Niclas Bönström, Gründer von Mrs.Sporty. Deshalb möchte die Fitness-Marke Frauen ermuntern, sich eine große Portion Selbstfürsorge zu gönnen und bietet ihnen einen vierwöchigen Gutschein-Code für ihre Online-Trainingsplattform Mrs.Sporty at home an.

"Ein Körper, in dem man sich wohlfühlt, trägt stark dazu bei, sich selbst lieben zu können. Mit unserem Angebot wollen wir Frauen dazu animieren, einen Schritt in Richtung Selbstliebe zu gehen und sich gesünder, schmerzfreier und stärker zu fühlen", sagt Bönström. Zum Valentinstag ermöglicht Mrs.Sporty daher Frauen, ihr Online-Trainingsangebot kostenlos zu nutzen und sich damit selbst zu beschenken. Mit dem Code "VALENTIN2023" können alle Frauen vier Wochen lang kostenlos von zu Hause und unterwegs auf Mrs.Sporty at home zugreifen. Auf der Online-Trainingsplattform können Frauen flexibel und auf ihre individuellen Ziele ausgerichtet unterschiedliche 4-wöchige Trainingsprogramme absolvieren, um beispielsweise abzunehmen, die Muskeln zu straffen oder die Beweglichkeit zu verbessern. Von Live-Classes oder aufgezeichneten Trainingseinheiten zu Themen wie Mama Fit, Rücken Fit, Bauch Beine Po, Healthy Energie und vielem mehr findet jede Teilnehmerin ihr richtiges Training.

"Zu uns in die Clubs kommen viele verschiedene Frauen mit den unterschiedlichsten Anliegen. Der Kern unseres Konzeptes ist es, jeder Frau dabei zu helfen, ihr individuelles Wohlfühl-Ich zu erreichen. Dabei ist es völlig egal, ob eine Frau abnehmen, den Beckenboden trainieren, eine bessere Kondition aufbauen oder bestimmte Muskelpartien stärken möchte, um Schmerzen loszuwerden: Wir bieten eine urteilsfreie Trainingsumgebung, unabhängig von Alter, Zielen oder sonstigen Faktoren", erklärt Bönström.

Die 2004 gegründete Frauen-Fitness-Marke Mrs.Sporty bietet speziell für Frauen ein individuelles Trainings- Ernährungs- und Gesundheitsangebot. Vor kurzem wurde Mrs.Sporty zum wiederholten Mal von Focus und Deutschland Test als "bestes Fitnessstudio" ausgezeichnet. Erst im letzten Jahr hat Mrs.Sporty sein Konzept überarbeitet und ergänzt. Ein 30-minütiges Training mit Herzfrequenz-Beobachtung, das innovative Beckenbodentraining mit dem PelviPower-Stuhl und neue Mitgliedschaftsoptionen ergänzen seit 2022 in vielen Clubs das funktionale Training im Club und zu Hause sowie die Ernährungsberatung und die Lymphmassage-Boots.

Doch nicht nur das körperliche Wohlbefinden sind ausschlaggebend, um zu seinem Wohlfühl-Ich zu gelangen. Der berufliche Alltag ist ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht sich zufrieden und im Einklang mit sich selbst zu fühlen: "Wer beruflich unabhängig sein und sich selbst verwirklichen möchte, kann mit uns sein eigenes Unternehmen in der Fitnessbranche gründen. Wir sind stetig auf der Suche nach neuen Franchise-Partnerinnen und -Partnern und freuen uns über jede Anfrage", erzählt der Mrs.Sporty-Gründer.

Interessent:innen, die mehr zum Thema Franchise, das Mrs.Sporty-Konzept und die Gründungsmöglichkeiten mit Mrs.Sporty erfahren möchten, finden weiterführende Informationen auf der Website https://www.mrssporty-franchise.com. Zudem können sie hier einen unverbindlichen Beratungstermin mit den Business-Consultants vereinbaren.

Über Mrs.Sporty

Mrs.Sporty ist Europas führende Frauenfitnessmarke und eines der angesehensten Franchise-Systeme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit über 250 Fitnessstudios und 62.000 Mitgliedern ist Mrs.Sporty in fünf Ländern vertreten. Allein in Deutschland gibt es über 150 Mrs.Sporty-Clubs, die von erfolgreichen Franchise-Nehmer:innen geführt werden. Das innovative Konzept ist einzigartig am Markt und verbindet das Beste aus digitalen und Vor-Ort-Angeboten.

Mrs.Sporty ist mehr als ein Fitnessstudio - es steht für ein ganzheitliches Konzept, das speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist und sie dabei unterstützt, ihr individuelles Wohlfühl-Ich zu erreichen. Im Fokus stehen maximal flexible und abwechslungsreiche Angebote aus den Bereichen körperliche Fitness, Ernährung und Gesundheit. Effektive Übungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglichen es den Frauen, optimale Ergebnisse mit minimalem Zeitaufwand zu erzielen. Dabei werden sie von qualifizierten Trainer:innen persönlich und individuell beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt. Durch die familiäre, urteilsfreie Atmosphäre schafft Mrs.Sporty bewusst eine Umgebung, in der sich ALLE Frauen - unabhängig von Alter, Gewicht, Erkrankungen oder sonstigen Faktoren - willkommen und gut aufgehoben fühlen.

2004 eröffnete Niclas Bönström den ersten Club in Berlin und entwickelte 2005 gemeinsam mit Tennislegende Stefanie Graf das Franchise-Konzept für Mrs.Sporty. Seither wurde Mrs.Sporty bereits vier Mal als bestes Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Als zertifiziertes Vollmitglied im Deutschen, Österreichischen und Schweizer Franchise-Verband hat sich Mrs.Sporty als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Franchise-Geber in der Branche einen Namen gemacht.

Original-Content von: Mrs.Sporty GmbH, übermittelt durch news aktuell