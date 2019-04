AHGZ

Vienna House übernimmt Stadthotels von Arcona

Frankfurt am Main (ots)

Österreicher kratzten an den Top Ten in Deutschland

Es gibt eine neue Übernahme in der Hotellerie: Die 1995 gegründete Kette Arcona Hotels & Resorts (Rostock) verkauft 17 ihrer 23 Hotels sowie zwei Entwicklungsprojekte an die österreichische Gruppe Vienna House (Wien). Während sich dadurch die Österreicher in Deutschland etwa verdoppelt, bleibt von Arcona nur noch ein Rumpfunternehmen mit sechs Häusern übrig.

"Arcona konzentriert sich künftig auf Ferienhotels", sagte Geschäftsführer Alexander Winter, dem das Unternehmen zusammen mit Treugast-Gründer Prof. Stephan Gerhard gehört, im Gespräch mit der AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe). "Wir sehen darin großes Wachstumspotenzial." So soll die Marke Barefoot Hotels gemeinsam mit Filmstar Til Schweiger stark ausgebaut werden. Noch in diesem Jahr ist geplant, erste gemeinsame Projekte zu verkünden. Zielgröße sind 20 Hotels bis 2022.

Der Vorstandvorsitzende von Vienna House, Rupert Simoner, erklärte auf Frage der AHGZ: "Deutschland hat sich in der Hospitality super gemausert. Die Stadthotels von Arcona passen perfekt in das Portfolio von Vienna House." Alle Mitarbeiter der verkauften Arcona-Stadthotels werden von Vienna House übernommen. Die Hotels werden unter der Dachmarke Vienna House in Pacht geführt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vienna House kratzt künftig mit bundesweit 31 Hotels und fünf Projekten an den Top Ten der größten Hotelgesellschaften in Deutschland.

Arcona gibt acht Häuser der Marke Arcona living (u. a. in München, Osnabrück und Schaffhausen in der Schweiz) ab, sowie vier Arcona Hotels und alle fünf Franchisebetriebe unter der Marke Steigenberger. Hinzu kommen zwei Entwicklungsprojekte in Mannheim und Greifswald sowie 11 von 12 Restaurants der Marke Weinwirtschaft. Im Bestand von Arcona bleiben nur einige feine Häuser, wie das erst im vergangenen Jahr sanierte Hotel Elephant in Weimar, das Wyn Strandhotel (ehemals Haus Westerland) auf Sylt, das Romantikhotel auf der Wartburg, das Gartenhotel Erika in Kitzbühel, das Hotel Hanseatic und Villen sowie das First Sellin auf Rügen.

Arcona wurde 1995 als "Arkona Hotel GmbH" gegründet und 2001 in eine AG umgewandelt. Später erwarben Alexander Winter und Prof. Gerhard das Unternehmen. Die größte österreichische Hotelgruppe Vienna House betreibt und entwickelt derzeit (ohne den aktuellen Kauf) mehr als 40 Hotels in Europa mit dem Schwerpunkt auf Stadthotels unter den Marken Vienna House, Vienna House Easy und Vienna House R.evo. 2017 wurde die Gruppe an den thailändischen Immobilienentwickler und Investor U City PCL verkauft.

