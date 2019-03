Hochschule Fresenius

Pünktlich zum Sommersemester: Hochschule Fresenius startet in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Nach rund 28 Monaten Bauzeit ist es soweit: Die Hochschule Fresenius eröffnet ihren neuen Standort in Wiesbaden. In Deutschland ist es der achte, international besteht ein weiterer in New York. Mit dem Start des Sommersemesters am 11. März bevölkern mehr als 900 Studierende den Campus und das Areal um das Alte Gericht. Ab dem Wintersemester werden es dann voraussichtlich über 1.000 Studierende sein, die in Wiesbaden ihre berufliche Karriere vorbereiten.

Mit der Eröffnung ihres neuen Standortes vollendet die Hochschule Fresenius ihre Rückkehr in die hessische Landeshauptstadt: 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden sein Chemisches Laboratorium und legte damit den Grundstein für die heutige Hochschule. Weil es an Platz für weiteres Wachstum fehlte, verließ die Hochschule 1995 Wiesbaden und verlegte ihren Sitz nach Idstein. Knapp 24 Jahre später kommt sie mit den Fachbereichen Wirtschaft & Medien, Design sowie Gesundheit & Soziales wieder. "Jetzt verfügen wir in Wiesbaden über den nötigen Raum und das entsprechende Ambiente, in dem sich Wissen und kreative Ideen optimal entfalten können", sagt Hochschulpräsident Prof. Dr. Tobias Engelsleben. "Unsere Studierenden sollen hier die besten Voraussetzungen vorfinden, um sich ganz auf ihre Karriereplanung konzentrieren zu können."

Dafür sollen auch spezielle Raumkonzepte sorgen, die vor allem in der neuen Mensa umgesetzt werden. Hier entsteht ein Ort für gesunde Ernährung und Begegnungen vielfältiger Art. Man kann zu ungestörten kleineren Gesprächsrunden zusammenfinden, in Workshops an Lösungen arbeiten oder ganze Lehrveranstaltungen hierher verlegen. Gemeinsame Betreiber der Mensa sind der Heimathafen und die Hofköche. Insgesamt stehen der Hochschule Fresenius im Areal rund um das Alte Gericht 6.200 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Die Studierenden lernen und arbeiten in 30 modern ausgestatteten Hörsälen. Die rund 75 Mitarbeiter aus Lehre und Verwaltung verteilen sich auf 40 Büros. In der Mensa stehen auf 430 Quadratmetern rund 120 Sitzplätze zur Verfügung.

"Es ist unser großes Ziel, einen offenen Campus zu pflegen und in der Stadt eine aktive Rolle zu spielen", führt Standortleiterin Ann-Kristin Lauber aus. Ein wichtiger Baustein dafür ist der 205 Quadratmeter große Bürgersaal im Erdgeschoss des Gebäudes. "Hier möchten wir regelmäßig Events veranstalten, bei denen Menschen aus der Hochschule und aus der Stadt zusammenkommen, Netzwerke knüpfen und sich über gemeinsame Zukunftsprojekte austauschen." Die erste Veranstaltung ist gleich im Anschluss an die Neueröffnung die "Media Experience Night" am 13. März, in Planung für den Sommer ist außerdem das zum zweiten Mal in Wiesbaden stattfindende "Digital Camp".

31 Studiengänge bietet die Hochschule Fresenius in der Landeshauptstadt zunächst an. "Besonders nachgefragt sind zurzeit Studiengänge im Bereich Psychologie und Wirtschaftspsychologie sowie im Medien- und Kommunikationsmanagement", so Lauber. "Großes Interesse besteht aber auch an den berufsbegleitenden Bachelorprogrammen und Masterangeboten. Nicht zuletzt interessieren sich viele für unsere neuen Studiengänge Wirtschaftsinformatik und Modedesign."

Zum ersten Mal ist in Hessen mit dem Programm der AMD Akademie Mode & Design auch der Fachbereich Design der Hochschule Fresenius vertreten - zunächst mit vier Bachelorstudiengängen und zwei Masterprogrammen. Das Angebot soll über die nächsten Jahre sukzessive ausgebaut werden. "Wir freuen uns auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Fachbereiche sowie auf den Austausch mit der Kreativszene im Rhein-Main Gebiet", sagt Kai Metzner, Geschäftsführer der AMD Akademie Mode & Design.

Am 9. März wird auf dem Campus in Wiesbaden der neue Standort der Hochschule Fresenius offiziell eröffnet. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr und bietet ein vielfältiges Programm.

