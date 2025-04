Johnnie Walker

JOHNNIE WALKER VAULT X OLIVIER ROUSTEING:WENN DIE KUNST DER COUTURE AUF DIE KUNST DES MISCHENS TRIFFT

Der gefeierte französische Kreativdirektor Olivier Rousteing wurde als erster kultureller Kollaborateur in den Johnnie Walker Vault eingeladen. Rousteings bahnbrechende Modevision und die Kunstfertigkeit von Master Blender Dr Emma Walker sowie der Zugang zu 500 der seltensten Whiskys im Johnnie Walker Vault werden die Grenzen der Whisky-Kreation verschieben.

Die erste Veröffentlichung einer zweiteiligen Zusammenarbeit, Couture Expression , ist eine Kollektion von vier Couture-Mischungen, die von einer sensorischen Reise durch die Jahreszeiten inspiriert sind.

Johnnie Walker hat den gefeierten französischen Couture-Designer Olivier Rousteing als ersten Kulturpartner im Rahmen der Johnnie Walker Vault-Plattform bekannt gegeben. Johnnie Walker stellt offiziell den Johnnie Walker Vault vor, eine neue globale Luxusplattform, die auf Blending Artistry basiert und maßgeschneiderte Mischungen, Kollaborationen mit kulturellen Ikonen und luxuriöse Erlebnisse unter einem visionären Banner vereint

Erste Enthüllung: Couture Expression

Couture Expression ist die erste limitierte Edition aus dem Johnnie Walker Vault, die gemeinsam von Johnnie Walker Master Blender Dr Emma Walker und Olivier Rousteing kreiert wurde. Die von der Welt der Haute Couture inspirierte Kollektion hebt die Kunst des Blending durch eine saisonale Interpretation in neue Dimensionen und setzt neue Maßstäbe für die Kreation von Luxuswhiskys.

"Die Grenzen durch die Kunst des Blendings zu verschieben, war schon immer das Herzstück meiner Arbeit, und die Türen des Johnnie Walker Vault zu öffnen, um ein so fortschrittliches, kreatives Talent wie Olivier willkommen zu heißen, ist etwas, das mir für immer in Erinnerung bleiben wird", sagt Master Blender, Dr. Emma Walker .

Dieser Launch bringt zwei Kreative auf dem Höhepunkt ihres Könnens zusammen, die beide dafür bekannt sind, die Grenzen ihrer Kunst zu erweitern. In einem versteckten "Atelier" unter der Johnnie Walker Princes Street arbeiteten Dr. Emma Walker, die Master Blenderin der Marke, und Rousteing zusammen, um eine Kollektion von vier Mischungen - Frühling, Sommer, Herbst und Winter - zu entwerfen, die Rousteings persönliche und emotionale Verbindung zu jeder Jahreszeit sowie deren sensorischen Geist einfängt.

"Dies war eine emotionale Reise", sagt Rousteing. "Was als Zusammenarbeit für eine besondere Veröffentlichung begann, wurde zu einer kreativen Erkundung von vier Jahreszeiten, genau wie eine Couture-Kollektion. Für mich bringen die Jahreszeiten unterschiedliche Energien und Emotionen mit sich - das Gefühl der Wiedergeburt im Frühling, die trübe Freiheit des Sommers, die Selbstreflexion des Herbstes und die Gemütlichkeit von Heim und Familie im Winter - die Emma in ihrer Kollektion so schön eingefangen hat."

Couture Expression Blends

Jeder der vier Blends der Kollektion beginnt mit demselben luxuriösen "Herzstück", darunter Ghost Whiskys aus Brora und Port Dundas, die ein Zeichen für die Seltenheit der Kollektion setzen. Dann schichtete Dr. Walker handverlesene Whiskys aus dem Johnnie Walker Vault auf - einer Bibliothek von 500 seltenen, gealterten und geisterhaften Whiskys, die sie persönlich aus den besten der 10 Millionen Fässer Scotch, die ihr als Master Blenderin zur Verfügung stehen, kuratiert und rotiert.In einer innovativen Verschmelzung kreativer Köpfe übersetzte Dr. Walker im Laufe von 12 Monaten Rousteings persönliche Geschichte in vier sensorische Reisen durch Geschmack und Zeit.

Emma Walker fuhr fort: "Olivier brachte eine emotionale Sprache in die Blending-Kreation ein, und wir arbeiteten zusammen, um zu erkunden, was Whisky technisch, sensorisch und künstlerisch ausdrücken kann. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dieselben Whiskys über mehrere Jahreszeiten hinweg zu verwenden und mit Proportionen, Texturen und saisonalen Noten zu spielen, um vier verschiedene Whiskys zu kreieren.

Die Couture Expression-Mischungen umfassen:

Spring - Erfrischend und blumig. Ein Fest der Erneuerung und Verwandlung, mit dem Glanz einer Auswahl seltener Whiskys, darunter ein Cragganmore von 1985, ein selten gesehener Caledonian von 1977 und die Mineralität eines geschätzten Port Ellen von 1978.

- Erfrischend und blumig. Ein Fest der Erneuerung und Verwandlung, mit dem Glanz einer Auswahl seltener Whiskys, darunter ein Cragganmore von 1985, ein selten gesehener Caledonian von 1977 und die Mineralität eines geschätzten Port Ellen von 1978. Sommer - Lebendig. Eine Ode an den Sommer mit Noten tropischer Früchte aus einer Auswahl seltener Whiskys, darunter ein experimenteller Cardhu Wine Cask Finish und ein 1990er Clynelish, umhüllt von der Reichhaltigkeit eines 1988er Benrinnes.

- Lebendig. Eine Ode an den Sommer mit Noten tropischer Früchte aus einer Auswahl seltener Whiskys, darunter ein experimenteller Cardhu Wine Cask Finish und ein 1990er Clynelish, umhüllt von der Reichhaltigkeit eines 1988er Benrinnes. Herbst - Texturiert und frech. Eine Zeit der Selbstreflexion und des unermüdlichen Strebens nach Spitzenleistungen. Dieser Ausdruck enthält ein experimentelles Teaninich-Schokoladenmalz, das mit dem Rauch des Port Ellen von 1978 überzogen ist.

- Texturiert und frech. Eine Zeit der Selbstreflexion und des unermüdlichen Strebens nach Spitzenleistungen. Dieser Ausdruck enthält ein experimentelles Teaninich-Schokoladenmalz, das mit dem Rauch des Port Ellen von 1978 überzogen ist. Winter - Tiefgründig und kontemplativ. Sie spiegeln das "Nach-Hause-Kommen" und die Wärme der gemeinsamen Zeit und Momente mit Familie und Freunden wider. Der reichhaltigste der vier, der Islay-Malts aus Port Ellen und Brora mit einem Glühwein und der Süße des 1988er Benrinnes aufwertet.

