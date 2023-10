PENNY Markt GmbH

Förderpenny: Bewerbungsrekord und annähernd ein Million Euro Fördersumme

Der Förderpenny erfreut sich immer größerer Beliebtheit und eilt von Rekord zu Rekord. In diesem Jahr haben sich bundesweit 5.400 Vereine beworben, 2022 waren es noch 3.000. Die Fördersumme steigt von 761.000 Euro nochmals deutlich auf 987.500 Euro. Über 100.000 Euro davon werden im Rahmen von fünf regionalen Preisverleihungen als Sonderpreise an je drei Gewinner verliehen. Insgesamt werden in diesem Jahr 700 Vereine gefördert. Seit dem Start des Förderpenny wurden inklusive der Kundenspenden rund annähernd vier Millionen Euro verteilt.

"Die öffentliche Wahrnehmung ist derzeit stark von Krisen und Kriegen geprägt. Viele Kinder und Jugendliche sind damit psychisch überlastet. Zumal sie immer noch unter den Nachwirkungen der Pandemie leiden. Es ist uns mit dem Förderpenny daher wichtig, die Kinder- und Jugendhilfe in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu stärken und zu stützen. Mit dem Förderpenny, von dem in diesem Jahr allein 700 Vereine profitieren, leisten wir genau das. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder neue Rekorde in Hinblick auf Bewerbungsaufkommen und Fördersumme erzielt haben. Zeigt sich doch darin, dass das Konzept richtig ist", so Dr. Stefan Görgens, COO PENNY.

Aus den 5.400 Einsendungen wählte eine unabhängige Jury zunächst die beiden Gewinnerorganisationen jeder PENNY-Nachbarschaftsregion aus. Aus dem Online-Kundenvoting ging dann jeweils ein Sieger hervor, der 1.500 Euro bekommt, der Zweitplatzierte erhält 1.000 Euro. Die 350 Sieger erhalten ab November für ein Jahr zusätzlich die Aufrundungs- und Pfandspenden aller PENNY-Märkte ihrer Nachbarschafts-Region. Mit der Förderpenny-Aufrundungsmechanik spenden PENNY-Kunden an der Kasse bequem für die jeweilige lokale Organisation, sobald sie beim Bezahlen "stimmt so" sagen. Automatisch wird dann der Betrag des Kassenbons auf die nächsten vollen 10 Cent aufgerundet.

Das heutige Projekt Förderpenny rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg ins Leben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole für ihren jeweiligen Lieblingsverein ab. 2016 gab es dann jeweils ein Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München. 2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen des Projektes für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde der heutige Förderpenny auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Damit löst PENNY auch mit dem Förderpenny den bundesweiten Anspruch ein, guter Nachbar zu sein.

