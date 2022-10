PENNY Markt GmbH

Förderpenny: Bunter Kreis Kleverland gewinnt und bekommt 10.000 Euro

PENNY verdreifacht Fördersumme für Vereine der Kinder und Jugendhilfe

Zweiter Platz: Easy - Bildungs- und Familienzentrum e. V., Solingen

Dritter Platz: Beratungsstelle Schattenlicht e. V., Herne

PENNY setzt mit der diesjährigen Ausweitung des Förderpenny ein klares Zeichen, dass trotz aller Herausforderungen und Krisen die langfristige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit nicht in den Hintergrund treten darf. Auf bundesweit fünf regionalen Preisverleihungen werden in diesem Jahr zusammen 112.500 Euro an jeweils drei Gewinner-Organisationen vergeben. Insgesamt vergibt der Förderpenny in diesem Jahr über 760.000 Euro (2021: 250.000 Euro). Den Auftakt machte gestern (26.10). die feierliche Gala anlässlich der Preiseverleihung im Media Park in Köln.

Umso größer war der Jubel bei Bunter Kreis Kleverland, Kleve, als die Fachjury ihre Entscheidung verkündete, dass der Verein den regionalen Förderpenny-Preis in Höhe von 10.000 Euro gewonnen hat. Der Zweitplatzierte (Easy - Bildungs- und Familienzentrum e. V., Solingen) erhält 7.500 Euro und über eine Spende von 5.000 Euro freut sich die Beratungsstelle Schattenlicht e. V., Herne.

"Die aktuellen Krisen und der Krieg in der Ukraine beherrschen zurecht die öffentliche Meinung und Wahrnehmung. Speziell Kinder und Jugendliche sind dadurch psychisch besonders gefordert. Umso wichtiger ist es, die Kinder- und Jugendhilfe zu verstärken. Mit unserem neuen und deutlich regionaleren Konzept für den Förderpenny leisten wir genau das. Ich freue mich, dass wir mit Blick auf die Bewerbungen und das Kundenvoting Rekordbeteiligungen haben und der Förderpenny mittlerweile eine bundesweit bekannte Größe ist", so Dr. Stefan Görgens, COO PENNY.

Michael Bothe, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PENNY-Region West, ergänzt: "Wir verstehen uns als Discounter in der Nachbarschaft. Daher sehen wir, welche Sorgen und Nöte unsere Kunden haben. Mit den regionalen Förderpenny-Preisen leisten wir einen wichtigen Beitrag, dass die Vereine auch weiterhin ihre enorm wichtige Aufgabe wahrnehmen können. Viele Ehrenamtliche sind unsere Kunden, daher wissen wir, wie viele sich Gedanken machen, wie ihre Organisation die kommenden Monate überstehen soll."

Die Summe vom 760.000 Euro umfasst neben den Geldern der fünf regionalen Preisverleihungen auch die des Kundenvotings in Höhe von 650.000 Euro. Aus dem Online-Kundenvoting ging jeweils ein Sieger hervor, der 1.500 Euro bekommt, der Zweitplatzierte erhält 1.000 Euro. Die 260 Sieger erhalten ab November für ein Jahr zusätzlich die Aufrundungs- und Pfandspenden aller PENNY-Märkte ihrer Nachbarschafts-Region. Mit der Förderpenny-Aufrundungsmechanik spenden PENNY-Kunden an der Kasse bequem für die jeweilige lokale Organisation, sobald sie beim Bezahlen "stimmt so" sagen. Automatisch wird dann der Betrag des Kassenbons auf die nächsten vollen 10 Cent aufgerundet. 2022 haben sich über 3.000 Organisationen aus der Kinder- und Jugendhilfe (2021: 850) um einen der insgesamt 520 regionalen Förderpenny-Preise beworben. Seit dem Start des Förderpenny wurden annähernd drei Millionen Euro verteilt.

Das Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg ins Leben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole für ihren jeweiligen Lieblingsverein ab. 2016 gab es dann jeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München. 2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen des Förderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde das PENNY-Projekt auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Damit löst PENNY auch mit dem Förderkorb den bundesweiten Anspruch ein, guter Nachbar zu sein.

Über PENNY:

PENNY erzielte 2021 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialen und 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von mehr als 8 Milliarden Euro.

