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Automobil-Experten liefern Trainingsplan für die Autoindustrie

Dr. Thomas Sedran und Harald Hamprecht veröffentlichen gemeinsames Buch "Kraft statt Krise"

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Bielefeld (ots)

Die deutsche Automobilindustrie steckt in der größten Krise ihrer Geschichte. Durch sie muss ein Ruck gehen, sonst droht sie weiter abzurutschen - mit gravierenden Folgen für den Wohlstand in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren Dr. Thomas Sedran und Harald Hamprecht in ihrem neuen Buch "Kraft statt Krise. Wie die deutsche Automobilindustrie wieder Weltspitze wird". Thomas Sedran kennt die Industrie aus zahlreichen Führungspositionen, unter anderem als Opel-Chef, Vorstand bei VW-Nutzfahrzeuge und CFO der VW-Softwaretochter Cariad. Harald Hamprecht arbeitete lange als Journalist und später als Kommunikationschef bei Opel.

Deutschland ist in Schieflage geraten. Die einstige Lokomotive Europas hat ein Kraftproblem. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als im Herzstück unserer Wirtschaft: der Automobilindustrie. Die Auto-Republik steckt im Perfect Storm: Disruption, geopolitische Brüche, brutaler Wettbewerb, Jobmassaker. "Unser Buch setzt genau hier an", sagt Harald Hamprecht. "Es ist kein Trostpflaster, sondern ein echter Trainingsplan", erklärt Thomas Sedran. "Ein Kraftprogramm für den Neustart - und für den schnellsten Weg zurück an die Weltspitze. Eine Masterclass in Sachen Sanierung und Transformation: präzise, unbequem, handlungsorientiert. Weckruf und Werkzeugkasten zugleich - für alle, die nicht verwalten, sondern gestalten wollen."

Ihr Buch verbindet eine schonungslose Diagnose mit konkreten Handlungsempfehlungen. Es analysiert, was die Branche von den "Big Tech"-Bossen lernen kann, insbesondere von den CEOs der "Magnificent Seven": Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet/Google), Satya Nadella (Microsoft), Jensen Huang (Nvidia), Mark Zuckerberg (Meta) und Elon Musk (Tesla).

"Wir brauchen mehr Mut zu Quantensprüngen. Tesla oder die chinesischen Hersteller denken radikaler." Dr. Thomas Sedran

Die beiden Branchen-Experten liefert aber auch Antworten auf die drängenden Fragen, die über Wohlstand oder Abstieg entscheiden werden: Wer sind die automobilen Outperformer und was lässt sich von ihnen lernen? Was sind die Erfolgsgeheimnisse der stillen Supermacht Toyota? Wie ist es Luca de Meo gelungen, Cupra zum erfolgreichsten Marken-Newcomer der jüngeren Automobilgeschichte zu formen? Wie hat es Ferrari geschafft, einen Markenmythos aufzubauen, der Margen ermöglicht, wie man sie sonst nur von aus dem High-End-Luxussegment der Mode kennt?

In ihrem Buch liefern sie zudem eine fundierte Analyse der chinesischen Angreifer im Automobil-Sektor: Wer ist der "Anti-Musk" hinter dem Erfolg von BYD? Wie hat "Chinas Steve Jobs" Xiaomi groß gemacht?

Was können wir aus den historischen Turnarounds der Branche lernen? Welche Lehren lassen sich aus der Porsche-Sanierung unter Wendelin Wiedeking und dem Opel-Comeback unter Michael Lohscheller ziehen?

"Es gibt viele neue Chancen für uns: Batterietechnologie, autonomes Fahren, humanoide Roboter, Wehrtechnik oder Drohnen. Dort könnten deutsche Ingenieurstugenden eine große Rolle spielen." Harald Hamprecht

Die Autoren schauen nicht nur isoliert auf die Automobilindustrie. Sie analysieren auch den Sanierungsfall Bundesrepublik. Und empfehlen einen "10-Punkte-Turboplan" für die deutsche Volkswirtschaft, die "Phoenix-Agenda", wie die Autoren sie nennen. Zu den zentralen Forderungen zählen unter anderem niedrigere Energiepreise, steuerliche Entlastungen, ein massiver Bürokratieabbau, eine Modernisierung des Arbeitsmarkts sowie höhere Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. Auch eine stärkere Rolle Deutschlands in Europa wird als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben.

Zum Buch

Dr. Thomas Sedran, Harald Hamprecht

Kraft statt Krise - Wie die deutsche Autoindustrie wieder Weltspitze wird

320 Seiten, Euro 26,90, ISBN 978-3-667-13268-0, Delius Klasing Verlag

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