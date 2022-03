Malteser in Deutschland

Influencer engagieren sich für Ukraine

Charity-Challenge gestartet

Köln (ots)

Die Hilfe für die Ukraine hat viele Facetten. Influencer wie Robin Blase (RobBubble), Christoph Krachten (Clixoom) und Ren Kühn helfen mit, die Charity-Challenge "#ProudToHelp" in den sozialen Medien bekannt zu machen. Mitmachen statt stillsitzen, lautet das Motto. Die User sollen Geld für die Ukraine-Hilfe sammeln.

Influencer Robin Blase: "Wir sitzen den ganzen Tag vor Social Media und scrollen durch den Krieg. Mein TikTok Feed besteht aus Explosionen. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben wie absurd und abscheulich das alles ist. Gleichzeitig bin ich begeistert von der Anteilnahme und dem Support, den wir aus ganz Europa sehen. Jeder kann etwas tun: ob am Berliner Hauptbahnhof Menschen willkommen zu heißen oder Geflüchtete zu Hause aufzunehmen - oder mit Spenden dazu beizutragen, dass Menschen vor Ort und auf der Flucht ganz gezielt geholfen werden kann."

Bei der Charity-Challenge "#ProudToHelp" kann jede und jeder mit einer Aktion, wie zum Beispiel mit einem Spendenlauf, einem Kuchenverkauf oder einem Kochabend seine Familie, Freunde oder Nachbarn mobilisieren und Spenden sammeln.

Moderatoren wie Ren Kühn und Melissa Lee werden in Videos regelmäßig Updates zu den Hilfsaktionen liefern, mit Helferinnen und Helfern sprechen und auf Fragen der Community rund um Unterstützungsmöglichkeiten eingehen. Rens erstes Video ist jetzt auf dem YouTube-Channel der Malteser veröffentlicht: https://www.youtube.com/user/MyMalteser

Hier wird das Geld eingesetzt

Die Malteser sind seit Jahrzehnten mit Hilfsdiensten in der Ukraine und den Nachbarländern Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei vertreten. Im Westen der Ukraine in Lviv und Ivano-Frankivsk sowie an den Grenzen sind sie für die Geflüchteten da - unter anderem mit Zelten, Feldbetten, Decken und Lebensmitteln, medizinischer Erstversorgung und warmen Getränken und Mahlzeiten aus der Feldküche. Viele ehrenamtliche Malteser sind im Einsatz, leisten medizinische Hilfe und organisieren Hilfsgüter-Transporte. Nothilfe-Experten von Malteser International koordinieren die Einsätze und unterstützen die nationalen Malteser.

Warum "#ProudToHelp"?

Die Social-Media-Spendenaktion "#ProudToHelp" hatten die Malteser im Sommer 2021 während der Flutkatastrophe gestartet. Malteser Vorstand und Initiator von "#ProudToHelp" Douglas Graf von Saurma-Jeltsch: "Was wir täglich an Bildern sehen und an Neuigkeiten hören, macht uns fassungslos. Die Lage ist jetzt schon schlimm, wird sich aber vermutlich noch weiter verschlechtern. Die Malteser können dank der Hilfsdienste in der Ukraine und den Nachbarländern genau dort helfen, wo die Hilfe so dringend gebraucht wird. Dafür brauchen wir Unterstützung, deshalb #ProudToHelp. Den Creators, die uns dabei unterstützen, sage ich jetzt schon Danke für ihr Engagement. Wir hoffen, es werden noch mehr!"

Die für die Kampagne benötigten Werbemittel sowie die Produktion der Videos werden erneut von der Media- und Digitalagentur "pilot" aus Hamburg umgesetzt.

