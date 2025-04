Neue Osnabrücker Zeitung

Elektromobilität: VW-Chef sieht im Range Extender Chance gegen "Reichweitenangst"

Oliver Blume: Großes Potenzial in China - Auch für Europa eine Option

Osnabrück (ots)

VW-Chef Oliver Blume sieht in sogenannten Range Extendern eine Chance, Vorbehalte gegen Elektroautos auszuräumen. "Mit dieser Technologie können sie Menschen ihre Reichweitenangst nehmen und den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern", sagte Blume im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Rande der Automesse in Shanghai. "In China sehen wir als Brückentechnologie großes Potenzial für den Range Extender und bringen in 2026 einen ersten Volkswagen mit dieser Technologie auf den Markt", so Blume. In den USA habe VW für die ersten E-Modelle der wiederbelebten Kultmarke Scout schon viele Vorbestellungen, "die meisten Kunden wollen die Range-Extender-Variante", sagte Blume weiter und ergänzte: "Auch für Europa könnte der Range Extender unter bestimmten technischen Voraussetzungen eine Option sein."

Range Extender sind kleine Verbrennungsmotoren, die in Elektroautos während der Fahrt die Batterie aufladen und so die Reichweite auf mehr als 1000 Kilometer ausdehnen können.

