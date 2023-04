Neue Osnabrücker Zeitung

Ziegler Film hat sich in MeToo-Fall von einem Produktionsleiter getrennt

Osnabrück (ots)

"Hätte mir gewünscht, dass die Frau ihm eine drückt" - "Mit Dieter Wedel zu arbeiten war nie mein Wunsch"

Osnabrück. Die Produzentinnen Regina und Tanja Ziegler haben einen MeToo-Fall in der eigenen Firma erlebt: "Wir hatten Grenzüberschreitungen im eigenen Haus", sagte Tanja Ziegler der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "In einem konkreten Fall haben wir das Arbeitsverhältnis mit einem Produktionsleiter aufgehoben. Ohne Namen zu nennen: Er hatte versucht, einer Frau den BH zu öffnen. Dazu fällt mir nichts mehr ein", sagte Tanja Ziegler.

Fassungslos habe sie gemacht, dass die betroffene Frau sich damals nicht vehementer gewehrt habe. "Ich hätte mir in der konkreten Situation gewünscht, dass die Frau sich umdreht und dem Mann eine drückt", so Tanja Ziegler. "Also haben wir uns gesagt, dass wir uns stärker positionieren müssen, haben junge Menschen bestärkt, sich Grenzüberschreitungen nicht gefallen zu lassen."

Regina Ziegler habe außerdem mehrfach Projekte abgelehnt, die ihr der wegen sexueller Übergriffe beschuldigte Star-Regisseur Dieter Wedel vorgeschlagen habe. "Die MeToo-Vorwürfe waren damals auch in der Branche nicht so bekannt, wie sie es später wurden. Aber natürlich hat man ein Gespür dafür, mit wem man sich wohlfühlt", sagte Regina Ziegler zur Begründung. "Mit Dieter Wedel zusammenzuarbeiten war nie mein Wunsch." Sie habe "aus verschiedensten Gründen" darauf verzichtet - "auch weil er pausenlos seine Budgets überzogen hat".

Ihre Sensibilität in MeToo-Fragen sieht die Firmengründerin nicht nur in der weiblichen Führung von Ziegler Film begründet: "Was unsere Firma auszeichnet, sind nicht nur wir zwei Frauen an der Spitze", sagte Regina Ziegler. "Wir arbeiten gern mit Frauen, und ganz viele unserer Festangestellten sind weiblich und lange im Unternehmen. Das prägt das Klima vielleicht noch mehr als nur die Führungsebene."

