Ina Müller: Fünf Minuten vor der Show denke ich jedes Mal, ich bin zu alt für den Scheiß

Osnabrück (ots) - Hamburger Talkshow-Ikone Ina Müller: "Ich tauge doch nicht als Vorbild!" Warum sie sich als Sängerin auch an kontroverse Themen heranwagt Hamburg. Die Künstlerin Ina Müller (56) möchte auf keinen Fall als Vorbild gelten. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte sie, sie sitze in ihrer Sendung "Inas Nacht" in einer ...

mehr