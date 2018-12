NOZ: 92-jährige Sängerin Ruth Rupp: Alles im Leben hat seine Richtigkeit

Osnabrück (ots) - 92-jährige Sängerin Ruth Rupp: Alles im Leben hat seine Richtigkeit

Von Ulrich Tukur im Alter von 77 Jahren entdeckt, ist die Hamburgerin heute Mitglied im Rock-&-Pop-Chor "Heaven Can Wait"

Osnabrück. Mit der "Dreigroschenoper" und Ulrich Tukur begann ihre Bühnenkarriere. Da war die Hamburgerin Ruth Rupp gerade 77 Jahre alt und hatte nach ihrem Eintritt in den Ruhestand ganze acht Jahre lang ihre an Demenz erkrankte Mutter gepflegt - in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Eine von vielen prägenden Erfahrungen, die ihr eindrücklich gezeigt haben: "Sie können zwar viel im Leben bewirken, man plant, man macht und tut. Aber das, was das Leben einem entgegenbringt, das liegt außerhalb von dieser Planung", sagte die 92-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Nimm mal die Ruth, die ist vom Leben ausgebildet" - mit diesen Worten hatte Ulrich Tukurs Ehefrau Katharina John den Impuls gesetzt, die nur 1,43 Meter große Hamburgerin als eine alte Hure für die "Dreigroschenoper" zu besetzen - in der Inszenierung von Ulrich Waller im St.-Pauli-Theater im Jahr 2004. Mehr als 100 Aufführungen sowie Gastspiele in ganz Deutschland schlossen sich an. Besonders gerne denkt Ruth Rupp an die schicke Frisur zurück, die die Kostümbildner ihr jedes Mal zauberten: "Der Ulli Tukur hatte für seine Rolle als Mackie Messer so einen Handstock mit einem Elfenbeinknopf, und wenn die Frisur saß, dann konnte er den Stock immer durch die Kringel durchstecken."

Zu ihrem Freundeskreis gehört neben Tukur inzwischen auch der Chansonnier Tim Fischer. Auch der hatte sich von der charismatischen Präsenz der zierlichen Frau faszinieren lassen - obwohl er Ruth Rupp nur im Zuschauerraum des Schmidt Theaters gesehen hatte: "Ich habe dann meistens ziemlich weit vorne gesessen, und dann hat er mir von der Bühne aus immer zugeblinzelt und zugelächelt, dabei habe ich weiter gar nichts gemacht, als da zu sitzen."

Als festes Mitglied im Rock-&-Pop-Chor "Heaven Can Wait" (Mindest-Eintrittsalter: 70 Jahre), singt die 92-Jährige unter anderem den Song "Die perfekte Welle" von Juli, darin hat sie ein kleines Solo: "Ich bin hier, ich bin frei", singt sie alleine. Frei war sie in ihrem Leben jedoch durchaus nicht immer. Als der Zweite Weltkrieg endete, war sie gerade 19 Jahre alt und hatte unter anderem einen Einsatz an einer Flugabwehrkanone hinter sich. Doch obwohl sie nur ein so genanntes Kriegsabitur besaß, reichte es zum Gesangsstudium. Die faszinierende Lebensgeschichte der heute 92-Jährigen erzählt der Journalist Sven Rohde in seinem Buch "Der Traum vom Leben in Dir".

