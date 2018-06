NOZ: "Smarte Textilien auf dem Weg in den Massenmarkt"

Osnabrück (ots) - "Smarte Textilien auf dem Weg in den Massenmarkt"

Wear-It-Festivalgründer Gnahm drängt auf europaweites Vorgehen - Fachkonferenz startet Dienstag in Berlin

Osnabrück. Smarte Textilien, mit Elektronik ausgestattete Bekleidung, sind auf dem Weg in den Massenmarkt. Das sagte Thomas Gnahm, Gründer des Wear It Festivals, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Die vierte internationale Fachkonferenz zu Wearables und smarter Kleidung beginnt an diesem Dienstag in Berlin.

Es sei an der Zeit, den Zukunftsmarkt Fashion Tech für Europa zu sichern. "In Amerika werden bereits viele Millionen Dollar in diesem Bereich investiert. Da wird in den nächsten Jahren so einiges kommen", sagt Gnahm. Es gelte nun, den "riesigen Vorteil" Europas zu nutzen, "dass wir die Ressourcen haben, Modeindustrie, Technologie, Wirtschaft, Kreativindustrie und Politik, aber diese müssen weiter zusammenwachsen." Dazu müsse man "noch besser an die Politik kommunizieren, dass wir ein europaweites Vorgehen brauchen", sagte Gnahm.

Bei der vierten Ausgabe des Wear-It-Festivals für Entwickler, Designer, Unternehmen und Investoren aus den Bereichen Wearables und smarte Textilien werden 40 Aussteller und rund 500 Fachbesucher erwartet, die neue Technologien präsentieren. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Arbeitskleidung.

