Unverzichtbar für die Haus- und Reiseapotheke / Zuhause oder auf Reisen: Mit dem Wunden-Profi BETAISODONA Wunden optimal versorgen

Ob daheim oder auf Reisen - kleine Wunden sind schnell passiert und kaum zu vermeiden. Dann bietet BETAISODONA eine starke Kombination für die optimale Wundversorgung, die in jede Haus- und Reiseapotheke gehört: Zuerst die Wunde mit BETAISODONA Salbe oder Lösung desinfizieren und danach mit BETAISODONA ADVANCED Wund- und Heilgel die Heilung der Wunde unterstützen.

Ob man sich zu Hause am Herd verbrennt, beim Wandern das Knie aufschürft oder an einem Südseestrand auf eine scharfkantige Muschelschale tritt: Kleinere Unfälle sind schnell passiert und kaum zu vermeiden. Vermeidbar aber ist, dass sich solche Alltagswunden entzünden, denn unbehandelt können selbst durch die kleinsten offenen Stellen Erreger eindringen und aus einer vermeintlich harmlosen Läsion ein echtes Problem machen - an dessen Ende möglicherweise der Arztbesuch notwendig wird.[1]

Damit es erst gar nicht so weit kommt, gehört in jede gut ausgestattete Haus- und Reiseapotheke BETAISODONA, der Wunden-Profi für eine optimale Wundversorgung. Und die sieht so aus:

1. Nachdem die Wunde sorgfältig mit klarem, fließendem Wasser gereinigt und eventuelle Fremdkörper aus ihr entfernt wurden, wird sie mit dem Antiseptikum BETAISODONA Salbe oder BETAISODONA Lösung aus der Apotheke behandelt. Der enthaltene Wirkstoff Povidon-Iod bekämpft 99,9 Prozent aller relevanten Keime[2] mit sofortigem Wirkeintritt und langanhaltender Wirkung[3],[4],[5],[6], ohne zu brennen. Denn sowohl BETAISODONA Salbe als auch Lösung kommen ohne Alkohol aus und schonen die Haut, nicht die Keime. Damit sind die Antiseptika ideal für empfindliche Kinderhaut. Mehr noch: Gegen den enthaltenen Wirkstoff Povidon-Iod sind keinerlei Resistenzen bekannt.

2. Im nächsten Schritt wird BETAISODONA ADVANCED Wund- und Heilgel aufgetragen. Es beschleunigt und verbessert dank seiner 3-in-1 Wirkung die Wundheilung.[7] Die Hydrogelbasis schafft ein feuchtes Milieu, in dem die Wunde schneller heilen kann und unterstützt zudem die Wundreinigung, indem abgestorbenes Gewebe besser entfernt wird. Außerdem fördern enthaltene Liposomen die Zellreparatur. Das Resultat: Die neue Haut über der Wunde ist elastischer, flexibler und zeigt ein insgesamt besseres Erscheinungsbild.

3. Zum Schluss wird die so versorgte Wunde mit Paraffingaze und einer geeigneten Wundauflage wie Pflaster[8] abgedeckt.

Praktisch für die Reiseapotheke: Alle Produkte vom Wunden-Profi gibt es auch in kleinen Einheiten, wie die BETAISODONA Salbe in einer 25-Gramm-Tube, die BETAISODONA Lösung im 30-Milliliter-Fläschchen und das BETAISODONA ADVANCED Wund- und Heilgel in einer 12,5-Gramm-Tube.

Mehr unter: www.betaisodona.de

Pflichttext Betaisodona® Salbe 100 mg/g / Lösung 100 mg/ml

Wirkstoff: Povidon-Iod. Anwendungsgebiete: Salbe Betaisodona® Salbe ist ein keimtötendes Mittel (Antiseptikum) zur Anwendung auf Haut und Wunden. Betaisodona® Salbe wird wiederholt zeitlich begrenzt angewendet zur antiseptischen Wundbehandlung bei geschädigter Haut, z. B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre, oberflächlichen Wunden und Verbrennungen, infizierten und superinfizierten Hauterkrankungen. Lösung Betaisodona® Lösung ist ein keimtötendes Mittel (Antiseptikum) zur Anwendung auf Haut, Schleimhaut und Wunden. Betaisodona® Lösung wird einmalig angewendet zur Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptik der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen. Betaisodona® Lösung wird wiederholt zeitlich begrenzt angewendet zur antiseptischen Wundbehandlung (z.B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre) bei Verbrennungen, infizierten und superinfizierten Hauterkrankungen sowie zur chirurgischen Händedesinfektion. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 07-20

BETAISODONA® ADVANCED Wund- und Heilgel ist ein Medizinprodukt der Mundipharma GmbH, 60549 Frankfurt am Main.

