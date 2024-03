Lidl

Lidl und brotZeit e.V. feiern 15 Jahre Partnerschaft

Seit 15 Jahren versorgt der Verein brotZeit täglich 15.000 Schüler an Grund- und Förderschulen mit einem kostenlosen ausgewogenen Frühstück vor Unterrichtsbeginn. Seit Anfang an stellt Lidl die dafür benötigten Lebensmittel wie frische Äpfel und Gurken, Säfte, Joghurt, diverse Brotsorten, Butter, Marmelade, Wurst, Käse, Milch sowie Müsli zur Verfügung und leistet damit einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit: In Deutschland geht jedes fünfte Kind hungrig zur Schule. Die Folgen: Die Schüler können sich weniger auf den Unterricht konzentrieren, schreiben schlechtere Noten, erleben soziale Ausgrenzung und haben eine geringere Chance auf Bildung. Um ihnen einen guten Start in den Tag und damit in eine bessere Zukunft zu ermöglichen, bereiten ehrenamtliche Senioren den Kindern an mittlerweile 375 Schulen ein stärkendes Frühstücksbuffet zu und sind zudem für sie wertvolle Bezugspersonen. Seit der Gründung des Vereins 2009 wurden bislang über 15 Millionen Frühstücke ausgegeben, wofür Lidl inzwischen rund 600 Tonnen Lebensmittel pro Jahr spendet.

"Chancengerechtigkeit ist ein strategisches Fokusthema in unserem Nachhaltigkeitsengagement. Um Kindern das Lernen in der Schule zu erleichtern, unterstützen wir brotZeit seit der ersten Stunde. Wir bedanken uns dabei besonders bei Frau Glas, die sich mit viel Herzblut für die Jüngsten unserer Gesellschaft einsetzt", sagt Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Auch zukünftig wird sich der Lebensmitteleinzelhändler für den Verein engagieren.

"Lidl und brotZeit sind seit 15 Jahren ein eingespieltes Team. Dank der großzügigen und verlässlichen Lieferung kostenloser Lebensmittel von Lidl können wir Schülern täglich ein ausgewogenes Frühstück anbieten. Das ist immens wichtig für die Kinder, denn satt lernt es sich besser und sie sind zufriedener", so Uschi Glas, Gründerin von brotZeit und Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins.

