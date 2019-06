LIDL

Lidl Plus App, die neue digitale Kundenkarte: Sparen wird so einfach wie nie

Ab 13. Juni startet Lidl Plus in Berlin und Brandenburg, deutschlandweiter Rollout im Laufe 2020 geplant

Neckarsulm (ots)

Die neue digitale Lidl-Kundenkarte geht an den Start: Ab dem 13. Juni können Kunden in allen rund 250 Lidl-Filialen in Berlin und Brandenburg die neue Vorteils-App Lidl Plus nutzen. Mit der App erhalten sie zahlreiche attraktive Angebote und Funktionen wie Rabattcoupons, digitale Kassenbons oder den Handzettel bei jedem Einkauf griffbereit - einfach und schnell auf dem Smartphone. Kunden können die App ab dem 13. Juni kostenlos im App-Store sowie im Play Store herunterladen und von exklusiven Vorteilen profitieren. "Lidl Plus ist Teil der digitalen Weiterentwicklung bei Lidl und gleichzeitig die Basis für die Zukunft, indem wir unser digitales und stationäres Geschäft stärker miteinander verknüpfen", erklärt Dominik Eberhard, Geschäftsführer Digital bei Lidl Deutschland. "Mit der neuen digitalen Kundenkarte bieten wir den Lidl-Fans die Möglichkeit, bei jedem Einkauf bares Geld zu sparen."

Exklusive Coupons, Rabatte und Partneraktionen

Schon bei der ersten Anmeldung in der App erhalten die Kunden einen 5-Euro-Willkommenscoupon, den sie bei einem Einkauf von mindestens 25 Euro in der Filiale einlösen können. Jede Woche gibt es für die Lidl-Plus-Nutzer neue digitale Rabattcoupons für ausgesuchte Produkte direkt auf das Smartphone. Sparen können die Kunden auch bei den so genannten "Lidl Plus Knallern": Der Rabatt für diese wöchentlich wechselnden Aktionsprodukte wird beim Scan der digitalen Kundenkarte an der Kasse automatisch abgezogen. Nach jedem Einkauf mit Lidl Plus bekommen die Kunden außerdem ein Rubbellos mit weiteren Coupons in ihre App. Auch bei verschiedenen Partnern können Lidl-Plus-Kunden kräftig sparen: So gibt es zum Beispiel exklusive Rabatte bei Lidl-Fotos, Lidl-Reisen, FlixBus und vielen regionalen Anbietern, die in der App aktiviert und an der Kasse des Partners gescannt oder bei der Onlinebestellung als Code eingegeben werden können.

Kundenfreundliche Lösung

Neben den zahlreichen Vergünstigungen bietet Lidl Plus weitere praktische Funktionen: Der integrierte Filialfinder zeigt schnell und einfach alle Filialen in der Umgebung, und mit den digitalen Prospekten haben die App-Nutzer alle aktuellen Angebote im Blick. Der digitale Kassenbon spart nicht nur Papier, sondern stellt den Nutzern darüber hinaus transparent dar, wie viel Geld sie mit Lidl Plus beim Einkauf gespart haben. Alle Kassenbons werden automatisch in der App gesichert und können jederzeit abgerufen werden.

Kontinuierliche Weiterentwicklung für mehr Kundenzufriedenheit

Auch in Zukunft wird die Lidl Plus App kontinuierlich auf Basis der Kundenbedürfnisse weiterentwickelt. Nach und nach plant Lidl, zusätzliche Features in die App zu integrieren, um einen noch größeren Mehrwert zu bieten und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Die Funktionen der Lidl Plus App zum Start: - Digitale Kundenkarte: QR-Code zum Scannen an der Kasse - Exklusive Lidl Plus Coupons: Vergünstigungen auf ausgewählte Produkte - Lidl Plus Angebote: Wöchentliche Highlight-Artikel in der Filiale - Digitaler Kassenbon: Speicherung in der App - Rubbellose: Digitales Rubbellos nach jedem Einkauf - Filialfinder: Die nächstgelegene Filiale schnell und einfach finden - Digitaler Handzettel: Aktuelle Aktionsangebote immer dabei

Alle Informationen zur Lidl Plus App sind unter www.lidlplus.de zu finden.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

