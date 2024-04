Debeka Versicherungsgruppe

Debeka Bausparkasse feiert 50-jähriges Jubiläum

Koblenz

Die Debeka Bausparkasse feiert in diesen Tagen ein großes Firmenjubiläum: Am 24. April wird das Unternehmen 50 Jahre alt. Im Jahr 1974 hatte die Debeka-Versicherungsgruppe beschlossen, mit der Gründung der Bausparkasse das Angebot für die Mitglieder und Kunden der Debeka abzurunden. Mit einer Bilanzsumme von 8,8 Milliarden Euro ist sie mittlerweile die viertgrößte private Bausparkasse in Deutschland. Die gesamte Debeka-Gruppe bietet heute in allen Bereichen der Personen-, Sach- und Gewerbeversicherung sowie dem Finanzierungs- und Geldanlagesektor eine breit angelegte Produktpalette an. Gegenwärtig betreuen rund 16.000 Mitarbeitende über 7,5 Millionen Mitglieder und Kunden.

Die Debeka Bausparkasse startete 1974 zunächst mit dem Angebot des klassischen Bausparvertrags. Später ergänzte sie nach und nach ihr Angebot um Finanzierungsprodukte, Kapitalanlageprodukte, den Immobilienservice und ganz aktuell ein Darlehen für die energetische Sanierung. Mit dem Debeka Konstant-Darlehen, bei dem die zu zahlende Rate über die gesamte Laufzeit hinweg konstant bleibt, brachte die auf Sofort- und Vollfinanzierungen spezialisierte Bausparkasse ein innovatives und für die deutschen Bausparkassen wegweisendes Produkt auf den Markt. Sie hat seit ihrer Gründung 26,5 Millionen Bausparverträge mit einer Bausparsumme von insgesamt fast 543 Milliarden Euro geschlossen. Aktuell sind mehr als 400 Mitarbeitende in der Bausparkasse tätig.

Insbesondere der Immobilienservice hat über die Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen. Er feiert in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum - sein 25-jähriges Bestehen. 1999 wurde er als Ergänzung des Produktportfolios gegründet und über die Jahrzehnte immer weiter ausgebaut. 2023 wurden fast 600 Immobilien im Wert von insgesamt mehr als 156 Millionen Euro vermittelt.

