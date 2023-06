Novelis Inc.

Novelis baut ersten werkseigenen Solarpark

Zürich (ots/PRNewswire)

Der Solarpark deckt etwa 12 % des Strombedarfs des Werks in Pieve und reduziert die CO2-Emissionen jährlich um 1.450 Tonnen

Novelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Bereich des Aluminiumwalzens und -recyclings, hat den Bau seines ersten Solarparks am eigenen Produktionsstandort in Pieve Emanuele, Italien, bekannt gegeben. Die örtlichen Behörden erteilten die endgültige Genehmigung für den Bau des mehr als 28.000 Quadratmeter großen Solarparks, der voraussichtlich Ende des Jahres mit der Stromerzeugung beginnen soll.

Mit diesem Projekt investiert Novelis 2,4 Millionen Dollar in die Dekarbonisierung seiner Produktion in Pieve und treibt damit die Entwicklung von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Aluminiumlösungen für den europäischen Markt weiter voran.

Die jährliche Produktion des Solarparks von rund 4.000 MWh wird es dem Werk ermöglichen, einen großen Teil seiner kohlenstoffintensiven auf erneuerbare Energiequellen umzustellen und so gleichzeitig seine Abhängigkeit von externen Energiequellen zu verringern. Der Park wird an das italienische Stromnetz angeschlossen und ermöglicht den umliegenden Gemeinden so die Nutzung von Solarenergie, die außerhalb der Betriebszeiten der Anlage erzeugt wird.

„Investitionen in erneuerbare Energien sind ein entscheidender Treiber für die Dekarbonisierung unseres Betriebs und die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele", sagt Emilio Braghi, Executive Vice President von Novelis Inc. und Präsident von Novelis Europe. „Durch den Bau des Solarparks, stärken wir unsere Möglichkeiten, Aluminium mit geringerem CO2-Fußabdruck an unsere Kunden zu liefern und helfen ihnen so, ihre Scope-3-Emissionen zu reduzieren und Dekarbonisierungsziele zu erreichen."

Das Novelis Werk Pieve im Süden von Mailand ist ein idealer Standort für den Bau des Solarparks, da es über eine große ungenutzte Fläche mit hoher Sonneneinstrahlung verfügt.

„Neben dem hohen Stellenwert für Novelis ist der Bau des Solarparks auch eine Investition in den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in der Lombardei", sagt Laura Basile, Werksleiterin Novelis Pieve. „Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Team Teil eines Unternehmens ist, das eine Vorreiterrolle einnimmt bei der Dekarbonisierung der Aluminiumindustrie und gleichzeitig einen Mehrwert für die umliegenden Gemeinden schafft."

Novelis hat sich zum Ziel gesetzt, seinen CO2-Fußabdruck bis 2026 um 30 % zu reduzieren und bis 2050 oder früher klimaneutral zu sein. Neben dem starken Fokus auf Recycling und der Steigerung von Energieeffizienz, sucht Novelis auch weiterhin nach Dekarbonisierungsmöglichkeiten seines Betriebs durch die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen.

Über Novelis

Novelis Inc. wird von seinem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und im Aluminium-Recycling. Unser Bestreben ist es, der weltweit führende Anbieter für kohlenstoffarme, nachhaltige Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Für dieses Ziel kooperieren wir mit unseren Lieferanten und Kunden aus der Automobilindustrie, der Getränkedosenfertigung, der Luftfahrt und den Industrien vieler Spezialprodukte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, ein Branchenführer für Aluminium und Kupfer. Hindalco führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf novelis.com.

Über Novelis Pieve

Das Novelis Werk in Pieve verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Aluminiumwalzen und -recycling und konzentriert sich auf das Recycling von beschichtetem Aluminium. Dank fortschrittlicher Technologien ist das Werk führend beim Stranggießen und Kaltwalzen und liefert unbehandeltes Aluminium für eine breite Palette von Anwendungen wie Pharmazeutik, Automobilbau, Verpackungen, Lebensmittel und Beleuchtung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, mit denen die Absichten, Erwartungen und Vorhersagen von Novelis beschrieben werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind die geplante Investition von 2,4 Millionen Dollar für den Bau eines Solarparks im Werk Pieve, die Verringerung des CO2-Fußabdrucks um 30 % bis 2026 und die Erreichung der CO2-Neutralität bei Novelis bis 2050. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund ihrer Art mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben nicht die Absicht und weisen jede Verpflichtung von uns, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren. Wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten, sind unter der Überschrift „Risk Factors" auf dem Formular 10-K enthalten, das von der Gesellschaft für das am 31. März 2023 beendete Geschäftsjahr bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2108515/The_solar_park_will_be_build_on_more_than_28_000_square_meters.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2108516/The_solar_park_is_located_right_next_to_the_Novelis_plant_in_Pieve.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542580/Novelis_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novelis-baut-ersten-werkseigenen-solarpark-301857766.html

Original-Content von: Novelis Inc., übermittelt durch news aktuell