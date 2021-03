DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Die Ausschreibung zum Alfred Gerardi Gedächtnispreis startet

Frankfurt am Main (ots)

Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich ab sofort um eine Auszeichnung beim Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP) bewerben. Zur Wahl stehen die drei Kategorien "Dissertation", "Bachelorarbeit" und "Master-/ Diplomarbeit". Die eingereichte Arbeit soll sich schwerpunktmäßig mit einem aktuellen Thema des Dialog- und Data-Driven-Marketings befassen und im Ergebnis einen Wissensfortschritt mit verwertbaren Erkenntnissen für die Dialogmarketingpraxis erbringen.

Über die Sieger entscheidet eine Jury aus namhaften Vertreterinnen und Vertretern bekannter Dialogmarketing-Agenturen und aus dem Hochschulbereich. Prof. Heinrich Holland, Hochschule Mainz, hat die Jury des AGGP mit seiner diesjährigen Emeritierung verlassen. Seinen Platz nimmt Frau Prof. Dr. Heike Jochims, Department Wirtschaft an der HAW Hamburg, ein.

"Wir danken Prof. Holland für sein langjähriges Engagement, das weit über sein stets geschätztes Expertenurteil beim AGGP hinausgeht, ganz herzlich und freuen uns gleichzeitig sehr darüber, dass Frau Prof. Dr. Jochims den frei gewordenen Platz in der Jury des AGGP neu besetzt. Mit ihrer umfassenden Expertise im Marketingbereich des Studiengangs BWL an der HAW Hamburg ist sie eine Bereicherung für die Jury des AGGP.", so DDV-Präsident Martin Nitsche.

Die feierliche Verleihung des Alfred Gerardi Gedächtnispreis mit Präsentation der Siegerarbeiten findet je nach Pandemielage Ende September/Anfang Oktober als Präsenzveranstaltung oder virtuell statt. Die Gewinner erhalten eine Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro überreicht. Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis wird vollständig gesponsert durch die Printus GmbH, Offenburg.

Einsendeschluss für den Nachwuchs-Wettbewerb des DDV ist der 30. Juni 2021.

Alle Informationen zum AGGP unter: http://www.aggp.de/

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.