"Elite der Vermögensverwalter": Berenberg zum elften Mal ganz vorn

Hamburg/München

Die Privatbank Berenberg ist vom Report "Die Elite der Vermögensverwalter" (Handelsblatt) zum elften Mal in Folge als "Bester Vermögensverwalter" im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. Das höchste Prädikat "summa cum laude" gab es für Deutschlands älteste Privatbank bereits zum 16. Mal.

Elite-Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels hob hervor: "Stillstand lähmt und schädigt. Diese traditionsstarke Privatbank hat deshalb neben der klassischen Vermögensverwaltung konsequenterweise auch in ergänzende Bereiche investiert. Und das sehr erfolgreich, denn das kommt der Zukunft zugute. Die Vitalität den Märkten gegenüber erklärt, dass Berenberg auch innerlich immer in Bewegung ist. Sich verändernde Märkte verlangen neue Antworten. Auch an den Zahlen kann man die zunehmende Stärke dieses Hauses ablesen. Berenberg zählt zu den großen Vermögensverwaltungsspezialisten."

"Diese Auszeichnung nun schon zum elften Mal in Folge entgegennehmen zu können, erfüllt uns mit Stolz und Freude", sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. "Mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden, einem hochwertigen und breiten Dienstleistungsangebot sowie einer ausgeprägten Investmentexpertise wollen wir im Wealth Management weiter wachsen und diesen Bereich ausbauen."

Der Elite Report hat in seiner Studie 350 Vermögensverwalter im gesamten deutschsprachigen Raum untersucht.

Kurz zuvor war Berenberg bereits von der Financial Times Group im Ranking "Global Private Banking Awards" als empfehlenswert ausgezeichnet worden. Das Magazin "EURO" hat Berenberg in seinem Private-Banking-Test 2019 als "gut" bewertet und besonders die Risikoanalyse als beste am Markt hervorgehoben.

