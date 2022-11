Samaritan's Purse e. V.

Handball-Rekordmeister unterstützt Weihnachtsaktion für arme Kinder

Fans des THW Kiel packen bei "Weihnachten im Schuhkarton" mit

Kiel (ots)

Der Handball-Bundesligist THW Kiel unterstützt in diesem Jahr erneut die weltweite Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Beim kommenden Heimspiel am 5.11. gegen Lemgo Lippe werden die Fans über die Aktion informiert und zum Mitpacken eingeladen. Beim darauffolgenden Heimspiel gegen FrischAuf-Göppingen! am 13.11. können dann die mit neuen Geschenken wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung gefüllten Pakete sowie Geldspenden für die Aktion abgegeben werden. Im vergangenen Jahr kamen auf diese Weise 239 Päckchen zusammen. Der Kontakt kam über ORLEN Deutschland, dem Haupt- und Trikotsponsor des deutschen Handball-Rekordmeisters, zustande. Viele star- und ORLEN-Tankstellen beteiligen sich in diesem Jahr wieder während der nationalen Abgabewoche vom 7.-14. November als Abgabestelle für die Aktion. "Wir freuen uns sehr über diese Form der Unterstützung", sagt der für die Region zuständige "Weihnachten im Schuhkarton"-Regionalleiter Timotheüs Jansen. In den vergangenen Jahren hatten sich immer wieder Profiklubs aus verschiedenen Sportarten an der Aktion beteiligt. "Die Schuhkartongeschenke erinnern die Kinder an die wahre Bedeutung von Weihnachten und zeigen auf greifbare Weise Gottes Liebe", sagt Jansen. Wer bei "Weihnachten im Schuhkarton" mitpacken will, findet unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org weitere Infos. Auch Geldspenden sind möglich: Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung). Samaritan's Purse - die barmherzigen Samariter trägt das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Kindern weltweit zu zeigen, dass Gott sie liebt und durch die Schuhkartons zusammen mit Kirchengemeinden vor Ort die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Seit 1993 wurden im Rahmen der Aktion über 198 Millionen Geschenkkartons auf die Reise zu Kindern in mehr als 170 Ländern und Regionen gebracht.

Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell