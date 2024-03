Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: "Let's Dance" - Maite Kelly verzichtet auf Ratschläge für Neffen Gabriel

Maite Kelly schaut aktuell ihrem Neffen Gabriel bei der RTL-Sendung "Let's Dance" zu, will aber keine Tipps und Kommentare zu dessen Leistungen abgeben. "Ich bin stille Fan-Beobachterin und halte mich da sonst raus. Es gibt nichts Schlimmeres für einen jungen Menschen, als wenn Tante, Onkel oder ein anderes älteres Familienmitglied einem ungefragt Ratschläge geben." Das sagte die erfolgreiche Schlagersängerin (44) und "Let's Dance"-Gewinnerin von 2011 im Interview gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe, und WAZ online). "Zudem sollen junge Menschen nicht unter dem Schatten der Älteren stehen. Ein junger Mensch sollte frei seinen Weg gehen dürfen", betont sie. Gabriel Kelly ist Sohn von Maites Bruder Angelo und überzeugte Publikum und Jury in den bisherigen vier Folgen der Staffel mit starken Leistungen auf dem Parkett.

Darüber hinaus sprach Kelly ("Warum hast du nicht nein gesagt") mit der WAZ über ihre anstehende Piano-Tournee (ab 24.3. in Berlin, Düsseldorf, Bremen und Münster) und das am 29. März erscheinende neue Album "Nur Liebe". Auf diesem stellt sie vor allem ein Thema in den Mittelpunkt: "Hauptsächlich handelt dieses Album von Freiheit. In Freiheit zu leben, bedeutet auch, in Freiheit zu lieben. Wo man nicht in Freiheit lieben kann, da gibt's auch keine Freiheit."

