Westdeutsche Allgemeine Zeitung

IG Metall-Chef: Autoindustrie sollte ihre Gewinnmaximierung überdenken

Essen (ots)

Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann kritisiert die Strategie der deutschen Autobauer, in der durch unterbrochene Lieferketten stockenden Produktion vor allem teure Modelle zu bauen. "Viele nutzen den Teilemangel dafür, sich auf die margenstärksten Produkte zu fokussieren. Ein Autobauer, der nur wenige Chips verbauen kann, steckt sie in seine teuersten und nicht in die Massenmodelle", sagte Hofmann der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe). Das lasse zwar trotz sinkender Verkaufszahlen die Gewinne steigen, koste aber Marktanteile, die schwer zurückzugewinnen seien.

Hofmann warnt vor den "Spätfolgen der aktuellen Strategie". Vor allem bei Elektroautos sind die Lieferzeiten der deutschen Hersteller deutlich angestiegen. "Die Importeure aus Asien gewinnen derzeit Marktanteile in den unteren und mittleren Preissegmenten. Die Frage, ob die deutschen Hersteller diese jemals wieder zurückgewinnen, sollte sich die Industrie stellen", mahnte Hofmann, der für die IG Metall bei VW im Aufsichtsrats sitzt. Die deutsche Autoindustrie müsse "die ganze Breite ihrer elektrischen Modelle bedienen und nicht nur Margenmaximierung mit ihren Premiummodellen betreiben".

Hofmann sieht aber auch die Bundesregierung am Zug, ihre Förderpraxis für Elektroautos zu ändern. Der aktuelle, hohe Umweltbonus läuft Ende des Jahres aus, in den Folgejahren soll die staatliche Förderung schrittweise sinken. Wer jetzt ein deutsches E-Auto bestellt, wird es meist nicht mehr in diesem Jahr erhalten. Für die Förderung entscheidend ist aber das Zulassungsdatum. Für Hofmann ein Fehler: "Die Regierung sollte sich fragen, ob es nicht besser wäre, ihre Förderung an das Kaufdatum zu koppeln statt an die Auslieferung."

