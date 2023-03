AIDA Cruises

Bei den AIDA Specials erleben Gäste 2023 hochkarätige Promi- und Experten-Events mit Beats, Balance und bayrischer Gaudi

Beatrice Egli gibt exklusives Live-Konzert an Bord von AIDAsol

Reisen mit AIDA eröffnet ein Meer an Urlaubsmöglichkeiten. Neben der großen Erlebnisvielfalt an Bord haben Gäste auf ausgewählten Reisen die Gelegenheit, ganz besondere Event-Reisen oder -Wochen, sogenannte AIDA Specials, zu erleben. Von der Feelgood Cruise, die ganz auf körperliches und geistiges Wohlbefinden abzielt, bis hin zum Saisonstart mit einem tollen Live-Act. Während ihrer Reise genießen Gäste alle Annehmlichkeiten, die sie von AIDA gewohnt sind, plus ein perfekt auf das Thema der Reise abgestimmtes Programm in vielen Bereichen an Bord.

Folgende Urlaubshöhepunkte stehen 2023 mit den AIDA Specials auf dem Programm:

AIDAsehen in Warnemünde - Saisonauftakt im "Heimathafen"

Am 16. April 2023 werden zum Saisonstart gleich zwei Kussmundschiffe im Hafen von Rostock-Warnemünde begrüßt. AIDAmar und AIDAsol eröffnen die Ostsee-Saison mit einer Kurzreise nach Schweden bzw. Skandinavien. Beim gemeinsamen Auslaufen der Schwesterschiffe sind am Abend Gänsehautmomente für alle AIDA Fans an Land und Gäste an Bord garantiert. Auf der anschließenden Reise von AIDAsol sorgt Publikumsliebling Beatrice Egli für weitere unvergessliche Höhepunkte: Seit fast 10 Jahren zählt Beatrice Egli zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Pop-Schlagers. Mit ihrem mitreißenden Power-Mix aus modernen Sounds, zeitgemäßen Texten und Schweizer Charme wird sie die Gäste am 16. April 2023 mit einem exklusiven Live-Konzert an Bord begeistern.

Feelgood Cruise

Mit AIDAstella geht es vom 5. bis 12. November 2023 zu den Inseln des ewigen Frühlings: Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Teneriffa und Madeira. Während der Reise erleben Gäste ein ganzheitliches Feelgood-Programm aus Entspannung, Bewegung, Ernährung und mentaler Balance. In Kooperation mit der IFAA (Internationale Fitness-Akademie) bieten internationale Experten ein umfassendes Programm mit über 70 kostenfreien Fitnesskursen auf höchstem Niveau, geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Reise wird von zahlreichen Sportprofis, Ernährungsexperten sowie AIDA Gourmetpaten begleitet. Darunter der Olympiasieger, Weltmeister, mehrfache Europa- und Deutscher Meister sowie sechsmaliger Beachvolleyballer des Jahres Julius Brink. Die Leidenschaft für seinen Lieblingssport können Gäste beim gemeinsamen Spiel an den Stränden der Kanarischen Inseln hautnah spüren.

IFAA Ernährungscoach Rebecca Barthel teilt Tipps für eine "Intelligente Ernährung". Koch und Auditor Michael Loitz nimmt Gäste mit auf eine Restaurant-Tour an Bord und gibt Einblicke in aktuelle Ernährungstrends. Die AIDA Gourmetpaten Günther Kroack, Andrea Schirmaier-Huber und Franz Schned sowie Küchenprofi Alexander Eder verwöhnen mit gesunden wie leckeren kulinarischen Köstlichkeiten. IFAA Mental Coach und Motivatorin Petra Havelkova spricht über "Mentale Balance" und vermittelt das nötige Know-how, um Stress zu bewältigen und zu mentaler Stärke zu finden, beispielsweise mittels Meditation. Auch an Land geht es sportlich zu: Ob Lauftreff am Strand, Stand-up-Paddling, Kajakfahren, Hiking und E-Bike Touren - hier kommt jeder Outdoor Fan auf seine Kosten.

Wiesn Warm-up: Einstimmung auf das Oktoberfest an Bord von AIDA

An Bord von AIDAprima heißt es schon vom 9. bis 16. September 2023: O'zapft is! Gäste können sich auf eine Riesengaudi mit Live-Acts wie voXXclub, Tim Toupet und die Rotzlöffl freuen. Birgit Widmann ist waschechte Tirolerin und bringt die Stimmbänder beim Jodel-Workshop so richtig in Wallung. Auch kulinarisch geht es zünftig zu: Die AIDA Gourmetpaten Stefan Marquard und Andrea Schirmaier-Huber zaubern kulinarische Köstlichkeiten nach bayerischer Art. Im Brauhaus genießen die Gäste deftige Gerichte, verköstigen frisch gezapftes Bier aus der bordeigenen Brauerei und erleben viele bayrische Festtraditionen.

Das schmeckt PRIMA! Hochgenuss auf hoher See

Zum ganz besonderen Schmankerl für alle Hobbyköche und Genießer-Profis wird die Metropolen-Reise mit AIDAprima vom 10. bis 17. Juni 2023. Die Gourmetpatinnen Andrea Schirmaier-Huber, Felicitas Then und Gourmetpate Stefan Marquard sind mit von der Partie und werden die Gäste gemeinsam mit der AIDA Küchencrew nach Strich und Faden kulinarisch verwöhnen. Zudem haben sie spannende Überraschungsaktionen mit im Gepäck.

Die nächsten AIDA Specials Event-Reisen sind bereits in Planung. Einen aktuellen Überblick über anstehende Events gibt es auf www.aida.de/specials.

Alle AIDA Specials sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de buchbar.

Preisbeispiel für die Redaktion

Kurzreise nach Skandinavien 2 mit AIDAsol

5 Tage ab Warnemünde bis Hamburg, 16.04. - 21.04.2023, ab 479 EUR p. P. AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Kabinenkategorie Innen), limitiertes Kontingent

Wiesn Warm-up mit AIDAprima

7 Tage ab/bis Hamburg, 09.09.-16.09.2023, ab 1.215 EUR p. P. AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Kabinenkategorie IB), limitiertes Kontingent

Metropolen ab Hamburg mit AIDAprima

7 Tage ab/bis Hamburg; 10.06.-17.06.2023, ab 879 EUR p. P. AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Kabinenkategorie Innen), limitiertes Kontingent

Feelgood Cruise mit AIDAstella

7 Tage ab/bis Gran Canaria, 5.11-12.11.2023, ab 865 EUR p. P. AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Kabinenkategorie IB), An- und Abreise p. P. ab 520 EUR, jeweils limitiertes Kontingent

