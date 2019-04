Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH

MCB19: All Eyes on the Audience - Entscheider*in, Cashcow oder Opfer von Manipulation?

Berlin / Potsdam (ots)

Wie hält man Hörer*innen und Zuschauer*innen bei Laune? Wie viel können und wollen Medienkonsument*innen in attraktiven Content investieren? Und was wird getan, um das Publikum vor Fakes und Manipulation zu schützen? Auf der MCB19 diskutieren führende Branchen-Protagonist*innen, welche Inhalte zukunftsweisend sind und welche Risiken die Medienzukunft bereithält.

Podcasts erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch welche Inhalte sind attraktiv genug, damit Zuhörer*innen sich auf das gesprochene Wort einlassen und dranbleiben? In der zweiteiligen Session "The Golden Age of Podcasting" diskutiert Tobias Bauckhage (Co-Founder Moviepilot & Creators Media) zunächst mit Joel Lovell (Executive Editor, Pineapple Media) über die Historie des aktuellen Podcast-Booms in den USA. Unter anderem werden die Ereignisse, Format-Innovationen, Entrepreneure und Serien beleuchtet, die zum aktuellen "Golden Age of Podcasting" geführt haben. Aber auch die Frage danach, wie sich der enorme Erfolg von narrativen Podcasts wie "Serial", "S-Town", "Missing Richard Simmons", "Homecoming" oder "The Daily" erklären lässt, wird erörtert. In einer zweiten Session spricht Tobias Bauckhage mit Nick Quah (Editor & Publisher, Hot Pod Media) über die wirtschaftliche Seite des derzeitigen Erfolgs von Podcasts in den Vereinigten Staaten. Gemeinsam stellen sie sich den Fragen danach, wie es aktuell um die Branche steht und wovon das Wachstum im Markt angetrieben wird. Wer sind die größten Wettbewerber? Wie verändern sich Geschäftsmodelle? Und was können wir aus all dem für den deutschen Podcast-Markt lernen?

"Alle Sportarten, alle Ligen, alle Länder: Sport-Streaming vor dem Durchbruch?"

In Deutschland gibt es noch viel Sport im Free TV. Aber diverse Streaming-Anbieter arbeiten daran, das zu ändern. Auf allen Kanälen gibt es Live-Sport, zuhause auf dem großen Bildschirm oder unterwegs auf dem Smartphone. Rechteinhaber verkaufen Lizenzen für alle Verbreitungswege. Wer heutzutage alle Bundesliga-Spiele live sehen will, muss mit SKY, DAZN und Eurosport Player gleich drei Streaming-Dienste abonnieren. Auch Amazon, Twitter, Facebook und YouTube expandieren international kräftig und drängen auf den deutschen Markt. Zeljko Karajica (Geschäftsführer, 7Sports), Dirc Seemann (Chefredakteur und Director Content, SPORT1), Roman Steuer (Executive Vice President, Sky Deutschland) und Stephanie Struppler (Senior Director Legal GSA, Discovery Deutschland) gehen der Frage nach, warum gerade jetzt so viele Streaming-Angebote entstehen. Welche Rolle spielen die neuen Angebote für die Sender, Verbände und Ligen? Und wie verändert sich der Sport selbst?

Ton- und Videoaufnahmen lassen sich immer raffinierter und glaubwürdiger verfälschen. Die Ergebnisse sind bereits heute verblüffend authentisch und KI-Forscher prophezeien, dass es in Zukunft noch einfacher werden wird, Videos überzeugend zu manipulieren. Pessimisten skizzieren eine Welt, in der manipulierte Videos politische Konflikte oder gar Kriege auslösen könnten und in der wir unseren eigenen Augen und Ohren nicht mehr trauen können. Doch wie genau werden falsche Bilder und Videos eigentlich erzeugt? Wie arbeiten Redaktionen im Zeitalter von Deepfakes und welche Technologien helfen dabei, sie zu bekämpfen? Diese und viele weitere Fragen klären Hazel Baker (Global Head of User-Generated Content (UGC) Newsgathering, Reuters), Sofia Diogo Mateus (Facebook editor, DW News), Isa Sonnenfeld (Head of Google News Lab DACH & Co-Founder Rolemodels) und Jenni Sargent (Managing Director, First Draft) in der Session "Fighting Disinformation Through Technology".

