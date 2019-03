Helaba

Frank Nickel tritt Nachfolge von Klaus-Jörg Mulfinger an

Frankfurt am Main (ots)

Frank Nickel (58), der am 10. Dezember 2018 von der Trägerversammlung und dem Verwaltungsrat der Helaba als Nachfolger von Klaus-Jörg Mulfinger bestellt wurde, tritt zum 1. März 2019 sein Amt als Generalbevollmächtigter der Helaba an. Nach Zustimmung der europäischen Bankenaufsicht wird er in den Vorstand aufrücken. Frank Nickel verantwortet als Generalbevollmächtigter das Sparkassenkreditgeschäft und den Verbundservice, die Sparkassenbetreuung Nord und Süd sowie die Landesbausparkasse (LBS) Hessen-Thüringen.

