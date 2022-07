iglo Deutschland

Käpt´n iglo liefert Schweizer Berghütten-Feeling

Neue Rösti-Stäbchen von iglo

Hamburg (ots)

Bergpanorama mit Meeresbrise: Neuinterpretation des Fischstäbchens auf Schweizer Art

Servus, Grüezi und Moin! Anlässlich des Schweizer Bundesfeiertags am 1. August liefert Käpt´n iglo eine neue Fischstäbchen-Kreation mit Schweizer Flair.

Das Rösti-Stäbchen vereint saftiges Alaska-Seelachsfilet aus nachhaltigem Fischfang mit einer knusprig herzhaften Panade aus Kartoffel-Rösti. Das schmeckt nicht nur allen Liebhabern der Schweizer Küche und Rösti-Fans, sondern überzeugt Groß und Klein.

Der Schweizer Allrounder

Wenn Schweizer Traditionen gefeiert werden, dann dürfen natürlich auch klassische Highlights wie die Rösti nicht fehlen. Neu interpretiert und in Kombination mit den Gücklichmachern von Käpt'n iglo sind sie eine Hommage an das Schweizer Original. Egal, ob als simple Hauptspeise, als herzhafte Beilage oder als schneller Snack für Zwischendurch: Das Rösti-Stäbchen bringt frische Inspiration auf den Teller und lässt sich außerdem in eine Vielzahl von Rezepten integrieren. Klassisch mit Spinat und Spiegelei, modern in einer Buddha Bowl oder als Soulfood im Fisherman´s Pie: Das Rösti-Stäbchen macht überall eine gute Figur.

