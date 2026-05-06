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Barilla veranstaltet überraschendes Formula-1®-Familientreffen während des Rennwochenendes in Miami

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MIAMI, USA (ots)

Fahrer und Teammitglieder der Formula 1® wurden an einem besonderen Abend mit ihren Angehörigen wiedervereint - zugleich wurde die neue Partnerschaft zwischen Barilla und dem Visa Cash App Racing Bulls Formula-1®-Team gefeiert.

Eine besondere Einladung, ein gemeinsamer Tisch und ein Teller Pasta, geteilt von Menschen, die im Alltag oft getrennt sind. Mehr brauchte es nicht, um den Geist des Miteinanders nach Miami zu bringen: Barilla feierte den Auftakt des FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 mit einem Abend ganz im Zeichen der Verbundenheit.

Barilla, offizieller Pasta-Partner der Formula 1®, begrüßte Teammitglieder und ihre Familien im Torno Subito Miami, dem Restaurant von Drei-Sterne-Koch Massimo Bottura, unter der Leitung von Küchenchef Bernardo Paladini. Für einen Abend wurden die Motoren abgeschaltet und das alltägliche Leben rückte in den Mittelpunkt.

Der Abend markierte zugleich den Beginn der neuen Partnerschaft zwischen Barilla und dem Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula-1®-Team - eine Verbindung zweier Marken mit gemeinsamen Wurzeln in Emilia-Romagna, Italiens "Food Valley". Beide stehen für Exzellenz, Leidenschaft und einen starken Familiensinn.

Für diesen besonderen Anlass überraschten Barilla und VCARB die Teammitglieder, indem sie ihre Familien nach Miami einflogen. So entstand ein unerwartetes Wiedersehen voller Umarmungen, Lachen, Nähe sowie gemeinsam geteilter Pastagerichte.

Zu den besonderen Gästen des Abends zählten unter anderem VCARB-Talent Arvid Lindblad, der zusammen mit seiner Mutter teilnahm und damit den familiären Anspruch des Events unterstrich, Formula-1®-Weltmeister Nico Rosberg mit seiner Ehefrau sowie Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin mit ihrem Verlobten. Darüber hinaus waren zahlreiche Vertreter:innen des erweiterten Formula-1®-Umfelds eingeladen, darunter Ingenieur:innen, technische Partner sowie Medienteams. Damit würdigte der Abend all jene, die im Laufe der Saison zum Erfolg des Sports beitragen.

Das für italienische Familienmahlzeiten typische Gefühl der Verbundenheit war das gesamte Wochenende über spürbar. Die Familien blieben vor Ort und begleiteten das Rennwochenende gemeinsam vom Dinner am Donnerstag bis zum Grand Prix am Sonntag.

"Sich Zeit füreinander zu nehmen und zusammenzukommen, auch wenn volle Terminkalender es nicht immer leicht machen, steht im Mittelpunkt dessen, was wir tun", sagt Melissa Tendick, President Barilla Americas. "Während wir unser Engagement in der Formula 1® weiter vertiefen, einschließlich unserer neuen Partnerschaft mit Visa Cash App Racing Bulls, sind wir stolz darauf, Momente zu schaffen, die Menschen wieder das Wesentliche spüren lassen. Das gemeinsame Essen und die Nähe zu Familie und Freunden." Arvid Lindblad, VCARB-Fahrer, ergänzt: "Es war ein ganz besonderer Abend: zu erleben, wie alle zusammenkamen und für einen Moment abschalten konnten, um sich dem persönlichen Leben zuzuwenden. Die Partnerschaft mit Barilla, einer Marke, die unsere Werte und unsere italienischen Wurzeln teilt, hatte eine besondere Bedeutung und machte deutlich, wie wichtig Verbundenheit und die Menschen hinter unserem Erfolg sind."

Während in Miami die Motoren weiterliefen, erinnerte Barilla daran, dass Familie überall sein kann, zu Hause, im Paddock oder rund um einen gemeinsamen Tisch.

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Über die Barilla Group

Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgroßvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant und Pasta Evangelists - setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert. Als Pietro Barilla vor mehr als 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell 8.700 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die über 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den "Made in Italy"-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert. Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeople

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Visa Cash App Racing Bulls zählt seit 2006 zu den konstantesten Teilnehmern der Formula 1®. Als eines von zwei Formula 1®-Teams im Besitz von Red Bull fungiert VCARB als Talentschmiede und Startplattform für junge Fahrer, die später Rennen und Weltmeisterschaften in der Formula 1® und darüber hinaus gewonnen haben. Angetrieben von Red Bull Ford Powertrains, ist das Team sowohl in Faenza (Italien) als auch in Milton Keynes (Großbritannien) beheimatet. Darüber hinaus startet VCARB in der rein weiblichen F1® Academy und setzt damit sein langjähriges Engagement für die Förderung der nächsten Generation von Rennsporttalenten fort. Abseits der Strecke ist VCARB das Team einer neuen Generation von Fans: Es demokratisiert die Welt der Formula 1® und verleiht Flüüügel - über seine Creator Platform und weitere Fan-Initiativen. Das Team bringt nicht nur Champions hervor, sondern fördert auch Kreativität.

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